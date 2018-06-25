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رياضة
بالصور.. أرقام واحصائيات الجولة الثانية من المونديال
الإثنين 25 يونيو 2018 03:11 م
مونديال روسيا
أخر الأخبار
مونديال روسيا 2
على المصرى:
اختتمت مساء أمس الأحد، الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم "روسيا 2018"، وتعززت العديد من الأرقام، فزاد معدل الحصيلة التهديفية، كما ارتفعت نسبة البطاقات الصفراء، بينما تعادلت الجولة الأولى مع الثانية في عدد البطاقات الحمراء.
وبنهاية تلك الجولة، سجل ختى الآن 85 هدفًا بمعدل 2.7 هدف في المباراة، ويعد منتخبات روسيا وبلجيكا وإنجلترا الأكثر تهديفًا بـ 8 أهداف، فيما أشهر الحكام 96 بطاقة صفراء بمعدل 3 بطاقات في المباراة الواحدة.
وخرجت البطاقة الحمراء فى مناسبتين، الأولى من نصيب كولومبيا أمام اليابان، والثانية من نصيب ألمانيا أمام السويد، وتعد مباراة المغرب والبرتغال هى أكثر المباريات حضورًا للجماهير، والتى أنتهت بفوز برازيل أوروبا بهدف للنجم كريستيانو رونالدو، وحضرها 78 ألف متفرج.
ويعد الحارس المكسيكى جيرمو أوتشوا هو الأكثر تصديا بين كل حراس البطولة، بـ 14 تصدى، يليه الدنماركى كاسبر شمايكل "10"، ويتقاسم التونسى فاروق بن مصطفى والكوستاريكي كيلور نافاس، والسويدى هانيس هالدورسون المركز الثالث بـ 9 تصديات.
ويتربع ثلاثة لاعبين على قائمة الأكثر صناعة للأهداف، الروسى أليسكندر جولوفين والكولومبى خاميس رودريجيز والأوروجويانى كارلوس سانشيز، بواقع تمريرتين حاسمتين لكل منهما، مقابل واحدة لكل من الدنماركي كريستيان إريكسن والمكسيكى خافيير هيرنانديز "تيشتاريتو".
وخطف الإنجليزى هارى كين صدارة هدافى البطولة، برصيد خمسة أهداف، فيما يأتى البرتغالى كريستيانو رونالدو والبلجيكى روميلو لوكاكو فى المركز الثانى برصيد 4 أهداف، مقابل ثلاثة أهداف، للإسبانى دييجو كوستا والروسى دينيس تشيريشيف.
ويعد الإسبانى سيرجيو راموس الأكثر نجاحا في تمرير الكرة، بمعدل 203 مرات، وجاء منتخب ألمانيا على رأس قائمة أكثر المنتخبات تسديدا على المرمى في مباراة واحدة "22 تسديدة"، فيما يأتى منتخب إسبانيا على قائمة أعلى معدل استحواذ على الكرة بمعدل 67.2%، وأكثر تمرير الكرة بنجاح بمعدل 1395 تمريرة.
وسجل محمد صلاح هدف لمنتخب مصر، وأنهى العقدة التي كانت مستمرة لمدة 28 عاما، بعد هدف مجدي عبد الغني في مونديال إيطاليا 1990، كما دخل بالوي لاعب المنتخب البنمي التاريخ بعدما سجل أول أهداف منتخب بنما في كأس العالم.
رياضة
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