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رياضة
اتحاد الكرة يوضح آلية اختيار معسكر جروزني
الإثنين 25 يونيو 2018 03:07 م
هانى أبوريده 55
أخر الأخبار
هانى أبوريده 55
على المصرى:
أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، أن اختيار مقر معسكر المنتخب الوطني الدائم خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، حكمته اعتبارات عديدة وفق نظم الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، واللجنة المنظمة للمونديال "LOC".
وأوضحت الجبلاية فى بيان رسمى اليوم، أن جروزني كانت ضمن الخيارات على موقع "الفيفا" المتاحة أمام المنتخب الوطني من بين المقرات التي أعلن عنها الاتحاد الدولي، كما قامت إدارة الفريق بصحبة الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة، بتفقد المقار المتاحة ووقع اختيار المدير الفني على جروزني لأسباب فنية بتجاور ملعب التدريب مع فندق الإقامة، إذ أنه ملاصق للفندق، وباعتباره الأفضل من الملاعب المتاحة ، ويبعد مقر الإقامة بها عن المطار بـ 7 دقائق فقط ، فضلا عن بعد المقر عن أي ضجيج .
وأضاف البيان: "تم اتباع ما ورد في التعميم رقم 2 الصادر عن الاتحاد الدولي والخاص بنظام الإقامة خلال البطولة، إذ يتحمل الاتحاد الدولي نفقات الإقامة بمحاسبة الفنادق التي ينزل بها كل فريق، وتتم آلية هذه المحاسبة من الاتحاد الدولي إلى إدارات الفنادق مباشرة على أساس الفواتير المرسلة من "الفيفا" للاتحاد المصري في هذا الشأن ، ويسدد الاتحاد المصري هذه الفواتير للفيفا من الحصة الممنوحة له، وهي الحصة نفسها الممنوحة لجميع الفرق المشاركة، بما لا يدع أي مجال لأي جهة أخرى في دفع أي مستحقات مالية على المنتخب.
واختتم البيان: "جميع الفنادق التي أقام بها المنتخب الوطني قبيل مشاركته في المباريات الثلاثة بالبطولة بثلاثة مدن مختلفة ، أيضا من اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويسري عليها النظام المحاسبي نفسه الذي تم تطبيقه في معسكر الفريق بجروزني".
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