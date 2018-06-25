اتحاد شركات التأمين يجدد المطالبة بتأسيس مجمعة للأخطار الطبيعية

الاتحاد المصرى للتأمين

الشاذلى جمعة



طالب الاتحاد المصرى للتأمين بتضافر الجهود بين شركات التأمين والحكومة لمواجهة هذه المخاطر من خلال تفعيل إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية.



وكشف الاتحاد فى بيان له اليوم أن الكوارث الطبيعية وأحداث الطقس المتطرفة هى أعلى المخاطر من حيث احتمالية الحدوث أو من حيث الأثر هى مخاطر تتعلق بعوامل المناخ والطقس والتى قد تؤدى زيادة حدتها إلى ما يسمى الكوارث الطبيعية.



وأشار إلى أن مصر عانت الأعوام السابقة من بعض الآثار المترتبة على التغيرات المناخية حيث تعرضت عدة مناطق مختلفة فى جميع أنحاء البلاد إلى وقوع الأمطار الغزيرة والرعدية والتى قد وصلت إلى حد السيول في مدينتى رفح المصرية والعريش، وامتد تأثيرها حتى وسط سيناء عند سانت كاترين وجبل الطور.



ولمواجهة تلك الكارثة فقد تمكن مجموعة من العلماء المصريينتابعين للجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية من وضع «أول خريطة قومية رقمية الكترونية تفصيلية عن السيول في مصر»، لإعداد نظام مبكر يمكن الجهات التنفيذية ومتخذي القرار من تنفيذ كل الإجراءات والتدابير التي تتيح لها الحد من الآثار السلبية لهذه الكوارث والاستفادة منها بقدر الإمكان في تخزين المياه الزائدة كمخزون للمياه الجوفية

وفى كل عام يعكف عدد من الخبراء وصناع القرار في جميع أنحاء العالم على إعداد تقرير خاص بالمخاطر العالمية والذي يهدف إلى تحديد وتحليل المخاطر الأكثر إلحاحًا التي يواجهها كوكب الأرض كما قدم تقرير هذا العام نتائج أحدث دراسة بحثية للمخاطر العالمية، والتى تشير إلى أن الخبراء يستعدون لعام آخر من المخاطر المتزايدة. وكما في عام 2017، تصدّرت البيئة كافة مصادر قلق الخبراء؛ فمن المخاطر العالمية الثلاثين التي طُلب من الخبراء تحديدها بحسب درجة احتمالية حدوثها وأثرها، جاءت المخاطر البيئية الخمسة – ظواهر الطقس الشديدة، وفقدان التنوع الحيوى وانهيار النظم البيئية، والكوارث الطبيعية الكبرى، والكوارث البيئية من صنع الإنسان، وفشل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، أعلى المراتب من حيث احتمالية الحدوث والأثر المترتب على حدوثها.



وجاءت أعلى خمس مخاطر عالمية من حيث احتمالية الحدوث وهى أحداث الطقس المتطرفة والكوارث الطبيعية والهجمات الالكترونية (القرصنة الالكترونية) وكذلك تزوير أو سرقة البيانات بجانب الفشل فى التكيف مع أو التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وجاءت أعلى خمس مخاطر عالمية من حيث التأثير وهى أسلحة الدمار الشامل وأحداث الطقس المتطرفة وكذلك الكوارث الطبيعية والفشل فى التكيف مع أو التخفيف من التغيرات المناخية، فضلا عن الأزمات المتعلقة بالمياه.





