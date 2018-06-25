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عمرو أديب: الناس محملة صلاح أكتر من طاقته
الإثنين 25 يونيو 2018 01:41 م
عمرو أديب
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عمرو أديب
أحمد صبرى
قال الإعلامى عمرو أديب، إن محمد صلاح لاعبنا الدولى ليس مسئولا حكوميا ولا زعيما سياسيا، وإنما هو لاعب كرة عبقرى وتحمل كثيرا فوق طاقته.
وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": هى الناس محملة صلاح أكتر من طاقته ليه، لا هو مسئول حكومى ولا زعيم سياسي، صلاح لاعب كره عبقري محب لجمهوره وبلده، أما أكتر من كده بصراحة حرام، وضغط على الراجل غير عادي، إحنا أساتذة إننا نحطم كل النماذج الناجحة وكفاية المعمول اليومين دول في مستشفى ٥٧.
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