هانى أبو ريدة يطالب اللاعبين بالتركيز أمام السعودية

على المصرى



طالب المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على منتخب مصر، اللاعبين بالتركيز قبل ساعات قليلة من لقاء منتخب السعودية، فى ختام لقاءات الفراعنة بكأس العالم "روسيا 2018"، وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تطلق حول الفريق، وزادت وتيرتها خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.



وأجتمع أبو ريدة، مع اللاعبين على الغذاء اليوم قبل التوجه إلى ملعب فولجاجراد أرينا الذى يحتضن المباراة، وطالبهم بالتركيز في المباراة فقط، من أجل تحقيق الفوز والمساهمة في إدخال السعادة إلى قلوب محبيهم، الذين كانت أسعد لحظاتهم يوم تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم.



