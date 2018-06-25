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بورصة وشركات
مؤشر البورصة الرئيسي يختبر مستوى 16400 نقطة
الإثنين 25 يونيو 2018 12:29 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أسماء السيد
قالت مراكز بحوث شركة "النعيم" إن مؤشر البورصة الرئيسي تحرك ﻷعلى مؤخرًا حتى وصل لنطاق 16400-16450 نقطة، والتى تُعد مستويات مقاومة، موضحةً أن تمكنه من تخطي مستوى 16450 نقطة سيدفع به ﻷعلى صوت مستوى 16700 نقطة ثم نحو مستوى 17000 نقطة، وعلى جانب آخر فإن التراجع من مستوى المقاومة المذكورة قد يؤدي به للهبوط نحو مستوى 16200 نقطة.
ونصحت الشركة المستثمرين ببدء تكوين مراكز شرائية جديدة وحددت مستوى وقف الخسائر عند 15785 نقطة.
وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة فقات في مذكرتها البحثية أن المؤشر في طريقه لمعاودة الصعود بغرض اختبار نطاق المقاومة 825-830 نقطة، وفي السياق نفسة فإن تمكنه من تجاوز مستوى 830 نقطة سوف يعزز من احتمالات صعوده لاختبار مستوى 850 نقطة.
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