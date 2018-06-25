إيجاس تنظم ورشة عمل لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

شركة إيجاس



المال خاص



نظمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ورشة عمل لدعم فرق مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل الذي يسهم في تمويله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي.



يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة البترول للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل بمختلف محافظات مصر وعلى رأسها محافظات الصعيد خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة وذلك في إطار تطوير الخدمات المؤداة للمواطنين.



ويتم تنفيذ المشروع في إطار برنامج توصيل الغاز للمنازل في محافظات مصر المختلفة من أجل زيادة عدد المستفيدين من المشروع إلى الحد الأقصى، حيث خصص الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 68 مليون يورو للمشروع تشمل أحد أفرعها مساهمة تقدر بقيمة 40 مليون يورو في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للعملاء الأكثر احتياجا وتستهدف دعم 450 ألف عميل.



ويهدف المشروع إلى تحسين وتأمين الوصول إلى الطاقة النظيفة من خلال تقديم خدمات طاقة بجودة أفضل والمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين في سبيل معالجة القضايا الأساسية في قطاع الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر حيث يأتي هذا المشروع استكمالًا لبرنامج قطاع البترول في إطار الاتجاه نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعًا وتوصيل الغاز الطبيعي لمعظم المنازل في مصر.



ويشتمل المشروع في مراحله المختلفة عددا من الآليات منها التعزيز المؤسسي، حيث يتم تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتعزيز جودة التقارير وتحسين توثيق وشفافية العمليات وتدفق المعلومات والشفافية المالية وتصل تكلفة هذه المرحلة إلى 10 ملايين يورو، وهي أحد مكونات المشروع، وهذا النظام سيساعد في تخطيط الموارد لإيجاس ومن ثم في دمج جميع عملياتها وأنشطتها بشكل أفضل في نظام موحد يعتمد على تدفق بيانات ثابتة.



بالإضافة إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتكنولوجيات المعلومات وبناء نظام متكامل لإدارة الموارد والأصول بشركات القطاع، وبناء نظام دعم اتخاذ القرار لخدمة جميع مستويات صُنع القرار، وكذلك المرحلة الأولى لنظم إدارة وأصول الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" المخطط الانتهاء منها نهاية العام الجاري كما تم البدء في تنفيذ شبكة معلومات موحدة وذلك في إطار برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق ربط فعلي بين هيئة البترول والشركات القابضة مع الشركات التابعة لكل منها لتحسين وسهولة تداول المعلومات وتحليل البيانات لخدمة اتخاذ القرار، وكذلك ميكنة ربط بيانات وتقارير الإنتاج اليومية لعدد من الشركات الكبرى المنتجة للزيت الخام والغاز الطبيعي بهيئة البترول بما يسهم في تفعيل الربط والتكامل في البيانات على مستوى القطاع مع دعم الربط المستهدف بين أنظمة إدارة الموارد.



والجدير بالذكر أن تنفيذ الإصلاحات المؤسسية للغاز الطبيعي مكون أساسي في إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان تحقيق استدامة للقطاع حيث يشتمل المشروع على عنصر تعزيز مؤسسي لمصاحبة الإصلاحات، هذا التعزيز المؤسسي هو استمرار لبرنامج دعم سياسة قطاع الطاقة للاتحاد الأوروبي (ESPSP).