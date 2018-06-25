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بورصة وشركات
مصر للمقاصة: قيد 2700 شركة بالإيداع المركزي منذ صدور قانون الاستثمار
الإثنين 25 يونيو 2018 11:29 ص
مصر للمقاصة
أخر الأخبار
مصر المقاصة
أحمد علي
قال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة المقاصة، إن شركته قامت بقيد نحو 2700 شركة بسجلات الإيداع المركزي بالشركة، وفقا للقواعد الجديدة التي أُقرت بعد صدور قانون الاستثمار.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع اتفاقية التعاون مع البورصة، أنه يتم قيد نحو 10-15 شركة يوميا بسجلات الإيداع، متوقعا عدم قيد كل الشركات غير المقيدة والبالغة 130 ألفا خلال العام الحالى.
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