«دى بى كى» تنشئ مصنعا جديدا باستثمارت 150 مليون جنيه

■ الدبيكى: بدء الإنتاج خلال الربع الأول من 2020.. والتمويل ذاتيًا





منى عبد البارى





بدأت شركة «دى بى كى فارما» للصناعات الدوائية أعمال الإنشاءات لمصنعها الجديد بمدينة العبور، لإنتاج أدوات التعقيم الطبية، والمحاليل، باستثمارات إجمالية 150 مليون جنيه، ومن المخطط أن يبدأ إنتاجه فى الربع الأول من العام 2020.وقال حمدى الدبيكى، رئيس مجلس إدارة «دى بى كى فارما» إن استثمارات المصنع سيتم تمويلها من أرباح الشركة، وحصيلة استحواذ مجموعة «مرعى بن محفوظ» السعودية على %25 من أسهم «دى بى كى»، والتى تمت فى الربع الأول من العام الحالى، وتولى مهام المستشار القانونى فيها مكتب زهرة المدنى للاستشارات القانونية.وكانت «المال» نشرت فى فبراير الماضى تصريحات على لسان د. زهرة المدنى، الشريك المؤسس لمكتب المدنى، قالت فيها إن قيمة صفقة استحواذ مجموعة «مرعى بن محفوظ» على ربع أسهم «دى بى كى» بلغت 38.7 مليون جنيه، فيما لعبت شركة «سيجما» لتداول الأوراق المالية دور سمسار ومنفذ العملية.وأكدت زهرة المدنى، أن النسبة المباعة هى جزء من ملكية عائلة المهندس حمدى الدبيكى، رئيس مجلس الإدارة، والتى تمتلك الشركة بالكامل، وأن عملية البيع تستهدف تنفيذ “دى بى كي” خطتها التوسعية بالسوق المحلية، بديلا عن الطرح فى البورصة.وأشارت - فى تصريحات لـ«المال» - إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى أسواقها التصديرية لتتجه لعمق القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة، بجانب جميع الأسواق العربية التى تصدر إليها حاليا.وتمتلك “دى بى كي” فارما حاليا مصنعا بمدينة العبور يشتمل على 7 خطوط إنتاج، يتم من خلاله إنتاج تشكيلة واسعة من المستحضرات الدوائية، أبرزها عقار «سوفالدى» الذى حصلت على موافقات إنتاجه عام 2015، ودواء التخدير الأوسع استخداما بمصر “ديبوكايين”، كما تنتج الشركة مستحضر «شيتوكال» لإنقاص الوزن.وحسب الموقع الإلكترونى للشركة يبلغ عدد المنتجات الدوائية التى تنتجها حاليا نحو 200 مستحضر %50 منها دوائية، والباقى تجميل، وطب بيطرى.وأشار «الدبيكى» إلى أن وزارة الصحة قامت مؤخرا بترسية مناقصة لتوريد عقار السوفالدى – المستخدم فى علاج مرضى فيرس سى - لصالح الشركة، وقد بدأت فى التوريد.جدير بالذكر، أن “دى بى كي”، كانت قد حاولت طرح أسهمها فى البورصة خلال عام 2016، لكن انخفاض أحجام التداول حال دون ذلك، وعاودت المحاولة خلال العام الماضى، من خلال قيد أسهمها بالمقصورة الرئيسية، لكن العملية لم تنجح أيضا، واعتبرت إدارة البورصة أن القيد كأن لم يكن.ويبلغ رأسمال «دى بى كى» الحالى 149.1 مليون جنيه، موزعًا على 149.1 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيها للسهم، حسب آخر بيانات متاحة إبان قيد أسهمها فى البورصة.