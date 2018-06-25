أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«دى بى كى» تنشئ مصنعا جديدا باستثمارت 150 مليون جنيه

أدوية
أدوية
أدوية

■ الدبيكى: بدء الإنتاج خلال الربع الأول من 2020.. والتمويل ذاتيًا

 منى عبد البارى

بدأت شركة «دى بى كى فارما» للصناعات الدوائية أعمال الإنشاءات لمصنعها الجديد بمدينة العبور، لإنتاج أدوات التعقيم الطبية، والمحاليل، باستثمارات إجمالية 150 مليون جنيه، ومن المخطط أن يبدأ إنتاجه فى الربع الأول من العام 2020.

وقال حمدى الدبيكى، رئيس مجلس إدارة «دى بى كى فارما» إن استثمارات المصنع سيتم تمويلها من أرباح الشركة، وحصيلة استحواذ مجموعة «مرعى بن محفوظ» السعودية على %25 من أسهم «دى بى كى»، والتى تمت فى الربع الأول من العام الحالى، وتولى مهام المستشار القانونى فيها مكتب زهرة المدنى للاستشارات القانونية.

وكانت «المال» نشرت فى فبراير الماضى تصريحات على لسان د. زهرة المدنى، الشريك المؤسس لمكتب المدنى، قالت فيها إن قيمة صفقة استحواذ مجموعة «مرعى بن محفوظ» على ربع أسهم «دى بى كى» بلغت 38.7 مليون جنيه، فيما لعبت شركة «سيجما» لتداول الأوراق المالية دور سمسار ومنفذ العملية.

وأكدت زهرة المدنى، أن النسبة المباعة هى جزء من ملكية عائلة المهندس حمدى الدبيكى، رئيس مجلس الإدارة، والتى تمتلك الشركة بالكامل، وأن عملية البيع تستهدف تنفيذ “دى بى كي” خطتها التوسعية بالسوق المحلية، بديلا عن الطرح فى البورصة.

 وأشارت - فى تصريحات لـ«المال» - إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى أسواقها التصديرية لتتجه لعمق القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة، بجانب جميع الأسواق العربية التى تصدر إليها حاليا.

وتمتلك “دى بى كي” فارما حاليا مصنعا بمدينة العبور يشتمل على 7 خطوط إنتاج، يتم من خلاله إنتاج تشكيلة واسعة من المستحضرات الدوائية، أبرزها عقار «سوفالدى» الذى حصلت على موافقات إنتاجه عام 2015، ودواء التخدير الأوسع استخداما بمصر “ديبوكايين”، كما تنتج الشركة مستحضر «شيتوكال» لإنقاص الوزن.

وحسب الموقع الإلكترونى للشركة يبلغ عدد المنتجات الدوائية التى تنتجها حاليا نحو 200 مستحضر %50 منها دوائية، والباقى تجميل، وطب بيطرى.

وأشار «الدبيكى» إلى أن وزارة الصحة قامت مؤخرا بترسية مناقصة لتوريد عقار السوفالدى – المستخدم فى علاج مرضى فيرس سى - لصالح الشركة، وقد بدأت فى التوريد.

جدير بالذكر، أن “دى بى كي”، كانت قد حاولت طرح أسهمها فى البورصة خلال عام 2016، لكن انخفاض أحجام التداول حال دون ذلك، وعاودت المحاولة خلال العام الماضى، من خلال قيد أسهمها بالمقصورة الرئيسية، لكن العملية لم تنجح أيضا، واعتبرت إدارة البورصة أن القيد كأن لم يكن.

ويبلغ رأسمال «دى بى كى» الحالى 149.1 مليون جنيه، موزعًا على 149.1 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيها للسهم، حسب آخر بيانات متاحة إبان قيد أسهمها فى البورصة.
أسعار الأدوية نواقص الأدوية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا