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بورصة وشركات
ابتكار تستحوذ على 33.7% من مصاري بقيمة 130 مليون جنيه
الإثنين 25 يونيو 2018 10:33 ص
علاء سبع
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علاء سبع
مصطفى طلعت
وقعت شركة ابتكار للتمويل الاستثماري، والتي يضم هيكل ملكيتها شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية وبي إنفستمنتس القابضة، عقد الاستحواذ على 33.7% من شركة تطوير البرمجة والدفع الإلكتروني "مصاري" المتخصصة في مجال الدفع الإلكتروني في صفقة بلغت قيمتها 130 مليون جنيه.
وقالت "بي إنفستمنتس" في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الإثنين، إن هذا الاستحواذ يعد الاستثمار الرابع الذي تقوم به ابتكار بعد استثمارها في شركة "تي بي إي مصر" لحلول وخدمات السداد "bee" وشركة فيتاس مصر للتمويل المتناهي الصغر ومجموعة شركات تمويل.
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