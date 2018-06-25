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جحا الضاحك المضحك (9)
الإثنين 25 يونيو 2018 10:19 ص
رجائى عطية
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بقلم رجائى عطية: جحا الضاحك المضحك (7)
رجائى عطية
إفراط المحدثين
على عكس قلة البحث فى الضحك فى الثقافة القديمة ـ أفرطت الثقافة الحديثة فى تناوله ، حتى كادت الكتابة عنه تتطلب تخصصًا ثقافيًّا مقصورًا عليها.
ويعود هذا الإفراط ، فيما يرى الأستاذ العقاد، إلى باعثين جديدين.
أحدهما نشأة علم الذوق أو علم الجمال الذى ينظر فى الفروق بين الجميل والجليل والضحك كما تعرضها الفنون الجميلة .. لا سيما فى التمثيل وما تقتضيه رواياته وأدواره، تجديدًا لاهتمام أفلاطون وأرسطو بالتراجيديا والكوميديا والملاحم الكبرى ، وأخذت الفنن المتجددة فى الزمن الحديث تقتضى النظر فى الفروق بين ظواهر علم الجمال .
وثانى هذه البواعث ، شيوع البحث فى التطورِ ومذهب النشوء .. وهو مذهب معنى بتفسير تعبيرات الإنسان عن خوالجه وعواطفه بما يوافق طبيعته الحيوانية ، وبتقصّى وجوه الشبه ووجوه الاختلاف بينه وبين سائر الأحياء فى هذه التعبيرات ، للربط بين ملامحه وبين وظائفه فى تلبية العوامل الداخلية والخارجية .
ومن الطريف ، تناقض النتائج التى وصل إليها أقطاب هذا المذهب بعد بحثهم فى ظاهرة الضحك والفكاهة وتعليلها .
كان من رأى «ألفريد رسل ولاس Alfred Russel Wallace» ، أن الضحك وسائر الخصائص التى ينفرد بها النوع الإنسانى ـ لا تقبل التفسير بالانتخاب الطبيعى وتطور أنواع الحيوان ـ ويتساءل كيف يمكن أن يفسر لنا الانتخاب الطبيعى ملكات الرياضة والموسيقى والإحساس بما فوق الطبيعة ؟! ويعود فيقول إن ملكة الفكاهة من هذا الطراز بين الخصائص التى تحتاج جميعًا إلى تفسير غير تفسير الصراع مع الحياة وتنازع البقاء ، وإنما أخلق بأن تفسر بالمنحة الإلهية للطبائع الموهوبة .
ومن رأى «داروين» أن الضحك قد يوجد بمعزل عن التفكير كما يلاحظ على البلهاء أو صغار الأطفال الذين يضحكون لمجرد التعبير عن الرضى والارتياح الغير مصحوب بفكرة أو خاطرة ذهنية . وما يصدق على الضحك لدى الكبار لا يصدق على الابتسام ، وأنه لعل شيئًا من الغرابة المفاجئة مع شىء من الشعور بالتفوق ـ هو أشيع الأسباب لضحك الكبار الراشدين . ويقول إن العقل إذا هاجه الشعور بالمسرة وطرأت عليه خاطرة صغيرة متوقعة ـ فإن النشاط العصبى يفرج عن نفسه بتحريك العضلات تلك الحركة التشنجية الخفيفة التى نسميها الضحك .
ويقول داروين فى كتابه عن «تعبيرات العواطف فى الإنسان» ـ إن الجنود الألمان أثناء حصارهم باريس ، كانوا يندفعون إلى الضحك لكل تفاهة من تفاهات النكتة بعد طول تعرضهم للخطر الشديد .
ويفرق داروين بين الضحك من فكرة مازحة والضحك من أثر الدغدغة (الزغزغة بالعامية) ، فيلاحظ أن الطفل لا يضحك إذا دغدغه غريب ، وقد تحدث الدغدغة الفكرية من خاطر غير معروف أو غير معهود ، مما يبدو معه أن عنصر الطروء أو المنافرة الذى يجرى فى سياق التفكير ـ هو العنصر القوى فى تكوين الضحكات .
وراقب داروين عوارض الضحك على الوجه والجسم وأحصاها إحصاءً دقيقًا فى تتابعها على حسب الرخاوة أو العنف فى الشعور . وقرر أن الشعور العنيف يتخذ كله تعبيرًا واحدًا فى حالتى الحزن والسرور، ويلاحظ ذلك بين العصابيين (الهستيريين ) وبين الأطفال لسرعة تأثرهم بأنواع الإحساس ، فيتراوحون فى الوقت الواحد بين الضحك والبكاء وينتقلون من الشعور إلى نقيضه، وشأن القبائل الفطرية عنده كشأن الأطفال فى هذه الخصلة .
وظاهر من دراسة داروين للتعبيرات الإنسانية والحيوانية ، أنه يتجه بمراقبته إلى العوارض الجسدية التى تعم جميع بنى الإنسان وقد تعم بعض الحيوان فى بعض الأحوال والعوارض الجسدية أدق لديه من العوارض الأخرى التى لا يسهل رصدها وضبطها وتعميمها ، ولا يسهل بالتالى تعليلها بالانفعالات المشتركة بين الناس من جانب وبين الناس والأحياء العليا من الجانب الآخر.
وعلى خلاف زميله فى مذهب النشوء والتطور : «ألفريد والاس» فإن داروين مولع بالتعميم والأشباه الشائعة دون الملكة الخصوصية التى يرى «ألفريد» أنه مزيـة محـدودة لا يفسرها تنازع البقاء فبينما يهبط «داروين» إلى عوارض الضحك التى يقل فيها التفكير كضحك الأطفال والعصابيين والقبائل الفطرية ، يرتفع «ألفريد والاس» إلى ملكة الفكاهة العالية التى يمتاز بها آحاد من النوابغ قلما يزيد عددهم على عدد العباقرة الذين يكشفون خفايا الحقائق الرياضية ودقائق النسب الموسيقية ، ويدركون بعقولهم وبصائرهم ما لا يدركه سواهم .
ويرى الأستاذ العقاد أن «النزعة الوجدانية» ـ هى سر الاختلاف فى النظرة إلى المضحكات بين العالمين الكبيرين : والاس وداروين .
داروين يبحث عن وحدة الأنواع الحيوانية ، فيهبط إلى مواطن الشبه بين أرقى الأحياء وأقل الناس ويعقد صلة بين هؤلاء وهؤلاء بوحدة العوارض الجسدية التى تصاحب الضحك .
ويرى الأستاذ العقاد أن كل ما أورده «داروين» لتأييد نظره ، لا يفسر الملكة التى يعنيها «والاس» ويعلو بها إلى الطبقة التى ينفرد بها الآدميون بل ينفرد بها آحادٌ منهم ، وذلك لأن نزعة والاس «الوجدانية» تتجه إلى الإيمان بالروح الإلهى ومزاياه والهبات الإلهية المطبوعة التى تفيض على الأرواح الإنسانية .
هذا ولا يزعم «داروين» أنه فسر الضحك كله ، أو أنه استوعب كل أسرار المضحكات على اختلافها ، وإنما أراد منها فقط ما تثبته التعبيرات المحسوسة لتأييد اطراد ملاحظته اطرادًا يقبل التعميم .
ويقال هذا أيضًا عن الفلاسفة الذين درسوا الضحك من ناحية الذوق أو علم الجمال ، الذين قابلوا فيها بين الجميل أو الجليل أو المقدس ، دون أن يستوعبوا أصوله وتفريعاته .
فخلاصة رأى « كانت ـ kant» فيما يرى الأستاذ العقاد ـ أن الضحك ينشأ من التوقع الذى ينتهى فجأة إلى غير طائل ، وخلاصة رأى « شوبنهور » أن الضحك فى جميع الأحوال نتيجة للمفاجأة ، بإدراك عدم التناسب بين الشىء المضحك والشىء الذى يخطر على البال أنه يشبهه.
وأنه ليس من اليسير ـ فيما يقول الأستاذ العقاد ـ استقصاء كل ما قيل فى تعريفات الضحك وأسبابه ، فإن ما جمعه منها يدل على طائفة غير قليلة من نماذج التفكير ، وأنه يستغنى بها عن تتبع الآراء المبعثرة فى تعليل الضحك، وأنه يكتفى بيانًا لذلك بثلاثة آراء نموذجية فى تحقيق الغاية، رأى « سبنسر » العالم النشوئى الذى فصل رأى داروين ونقحه وزاد عليه ، ورأى « برجسون » الفيلسوف الذى نظر إلى الوجهة الاجتماعية ولم يهمل الوجهة الفنية ، ورأى «فرويد» الذى نظر إلى الدخائل النفسية على ارتباطها بالمجتمع وعلامات الصحة وأعرض فى الآحاد .
إذ يقل أن يوجد رأى فى الضحك ـ لا يلتقى لهذه الآراء فى جزء من الأجزاء.
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