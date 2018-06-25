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طاقة
جنوب الدلتا للكهرباء تستثمر 830 مليون جنيه
الإثنين 25 يونيو 2018 10:03 ص
محمد شاكر 555669
أخر الأخبار
محمد شاكر 555669
عمر سالم
تعتزم شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، ضخ 830 مليون جنيه خلال الفترة من يونيو الجارى حتى يناير 2019، بحسب تصريحات محمد عسل رئيس الشركة لـ«المال».
أضاف عسل أن تلك الاستثمارات من مخطط الشركة الطموح الذى بدأ منتصف 2017، ويستمر حتى يناير 2019، بجملة استثمارات 1.4 مليار جنيه، وتستهدف الشركة منها إحلال وتجديد وتوسعة المشروعات والشبكات الواقعة فى نطاقها.
عقد محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، اجتماعا مع محمد عسل رئيس الشركة، لمناقشة الموقف التنفيذى لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وتحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات، وموقف الضبطية القضائية.
أوضح عسل خلال الاجتماع، أن الشركة نفذت مشروعات حتى الآن 726 مليون جنيه تنقسم إلى 568.2 مليون جنية حتى 31 /5 /2018 من خلال الخطة الطموحة بداية من 13 / 8 / 2017، كما أن الشركة تقوم بتنفيذ عمليات بمبلغ 158.8 مليون جنية حتى 31 /5 /2018.
عن خطة تعديل المسار الهوائى إلى كابلات أرضية اعتمد مبلغ 195.7 مليون جنيه كمرحلة أولى حتى 30 / 06 / 2018 لتعديل الخطوط الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية وجارى تنفيذ عمليات بمبلغ 176 مليون جنيه.
أضاف محمد عسل أن الانتهاء من تنفيذ مشروعات للغير بإجمالى يصل إلى 234.9 مليون جنيه.
تابع، أن الانتهاء من إحلالات وتجديدات والتوسعات لعدد 246 محولًا، وعدد 98 محولًا لتحسين الجهود، وفرد 557.1 كم كابلات لتحسين أداء مغذيات الجهد المتوسط، وإحلال 2144 عامود جهد متوسط، وإحلال 184.8 كم موصلات جهد متوسط، وإحلال وتجديد عدد 10 موزعات، وإضافة 1.5 موزع جديد بإجمالى عدد (11.5) موزع، وإحلال 12454 عامود جهد منخفض.
فى إطار المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى على مستوى الجمهورية، الانتهاء من تركيب 290 عداد ذكى فى نطاق عمل الشركة، ضمن المرحلة الأولى وجارى الإعداد للمرحلة الثانية، التى تتضمن تركيب 2700 عداد، للوصول إلى المرحلة الثالثة والنهائية والتى تتضمن تركيب مايقرب من 27 ألف عداد.
أضاف عسل أن تطوير فروع الشركة وتطوير 5 أفرع ( كفر الزيات – وسمنود – وتلا – ومنوف – وقها)، وجارى تطوير عدد 4 أفرع ( السنطة – وأشمون – وزفتى – وقطور)، والانتهاء من عدد من أعمال التطوير على مستوى الشركة من خلال تطوير معدات النقل بالشركة.
أكد أن هناك تدعيم منظومة الشحن للعدادات مسبوقة الدفع، وشراء 175 ماكينة شحن إضافية خاصة بالمقرات فى نطاق عمل الشركة.
أوضح أن الشركة تسعى للقضاء على سرقات التيار الكهربائى، وتحسين معدلات الفقد، موضحاً أن الشركة نجحت من خلال الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار، وتحرير 1960 محضر سرقة تيار، وبلغ إجمالى التحصيلات من 1263 محضرًا 3،5 مليون جنيه.
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