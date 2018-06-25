«العربية للأقطان» تدرس إقامة مشروع لتعبئة وتصدير الحاصلات الزراعية

العربية لحليج الأقطان 1

شريف عمر



تدرس شركة العربية لحليج الأقطان إنشاء مشروع لتعبئة وتصنيع الحاصلات الزراعية على قطعة أرض مساحتها 30 فداناً مملوكة لشركتها التابعة إيجيبت لحليج الأقطان، كما تسعى لبيع أراض مساحتها 43 فداناً بالإسكندرية.



وأوضح محسن حسان، العضوالمنتدب للعربية لحليج الأقطان، أن إيجيبت لحليج الأقطان – مملوكة بنسبة %100 للأولى- تمتلك قطعة أرض غير مستغلة مساحتها 30 فداناً على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، تقع وسط تجمع صناعى متكامل بمجال تعبئة وتصدير الحاصلات الزراعية.



وأضاف فى تصريحات لـ «المال»، أن الشركة تدرس إنشاء مشروع صناعى لتعبئة وتخزين الحاصلات الزراعية على الأرض، مشيراً إلى أن كل البدائل متاحة، سواء بإنشاء المشروع بشكل منفرد، أوالدخول فى شراكة مع أحد الشركات العاملة فى المجال.



يشار إلى أن العربية لحليج الأقطان، تمتلك نحو %48 من رأسمال شركة كابوللملابس الجاهزة، التى تمتلك بدورها %35 من رأسمال شركة الإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس .



وأكد امتلاك سبينالكس أراض غير مستغلة تقع ضمن نطاق الوحدات القديمة لمصانعها، وتسعى الشركة لتطبيق استراتيجية التخلص من الأصول غير المستغلة، ومن ثم ستطرح 11 فداناً للبيع بمنطقة باكوس، و32 فداناً بالنزهة، وجميعها تقع داخل الحيز العمرانى، بما يعزز فرص البيع.



وأشار حسان إلى أن الشركة تخطط لاستغلال حصيلة بيع الأراضى فى تطوير مصنع سبينالكس للغزل بالمنطقة الصناعية بالسادات، إلى جانب تمويل برنامج المعاش المبكر للعمال.



وأظهرت القوائم المالية لشركة العربية لحليج الاقطان خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالىنمو أرباحها بنسبة %83 لتحقق 19.5 مليون جنيه، مقابل 10.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالى المناظر، فيما زادت مبيعات الشركة إلى 35.4 مليون جنيه، مقابل 18.9 مليون جنيه، مستفيدة من قرار تحرير سعر الصرف الذى ساهم فى زيادة قيمة المبيعات، ومنها المخصصة للتصدير.



ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين صندوق «آى كى ثرى لمتد» بواقع %6.7، والجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى %5.3 ، والباقى أسهم حرة تداول للمستثمرين الأفراد.

