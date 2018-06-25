البرلمان يطالب الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة القروض والمنح

مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

ياسمين فواز



طالبت لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة د.عمرو غلاب، الحكومة ممثلة فى المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولى، بتشكيل لجنة لإدارة القروض والمنح التى تحصل عليها مصر ومتابعة صرفها، خصوصا أن تأخر صرفها يكبد الخزانة العامة علاوة ارتباط %0.25 من قيمتها سنويا.



يأتى ذلك عقب موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة أمس على قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقى بشأن (برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة - المرحلة الثالثة) والموقع بتاريخ 28 يناير الماضى، والبالغ 500 مليون دولار.



وينص الاتفاق على أن يمنح «التنمية الأفريقى» مصر قرضا بقيمة 500 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة.



ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، فقد سبق للحكومة المصرية توقيع اتفاقية قرض بشأن برنامج الحكومة الاقتصادى ودعم الطاقة للمرحلتين الأولى والثانية، مع بنك التنمية الأفريقى بمبلغ 500 مليون دولار لكل مرحلة خلال عامى 2015 و2016، فى إطار برنامج تمويلى لمدة 3 سنوات، لدعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 1.5 مليار دولار.



وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة الاتفاقية، وقبل عرضها على الجلسة العامة، اعتراضات واسعة على تأخر صرف عدد من القروض التى تحصل عليها مصر، نظرا للإجراءات التى تستغرقها الاتفاقية، وما ينتج عنه من دفع مصر علاوة ارتباط بالدولار سنويا، ووصف أعضاء اللجنة الوضع بـ«العشوائية» فى الإدارة المالية للقروض.



وقال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن العديد من القروض تأخر صرفها، وتدفع مصر عليها علاوة ارتباط فى وقت تعانى فيه الدولة من ارتفاع حجم الدين الخارجى والداخلى، والذى يصل إلى 4.3 تريليون جنيه، مشددا على أن ما يحدث هو إهدار للمال العام، وعشوائية فى إدارة ملف القروض والمنح.



وأضاف - فى تصريحاته لـ«المال»- أن الحكومة تفتقد إلى دراسات الجدوى التفصيلية فيما يخص القروض التى تحصل عليها، لضمان استغلال القرض فى الهدف المرجو منه، وتحقيق أرباح لتسديده، منتقدا غياب مثل تلك الدراسات عن قرض بنك التنمية الأفريقى.



وأوضح أن القرض المشار إليه يهدف إلى سد عجز الموازنة دون رؤية واضحة لكيفية استغلاله داخل الموازنة والبنود التى سيدرج ضمنها، والشرائح التى ستصرف داخل الموازنة.



وتابع: «ما سبق مؤشر واضح لعدم وجود فريق وزارى قادر على اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادى، وصرف القروض العاجلة وسحب مبلغ القرض بشكل كامل واستغلاله فى التنمية والإنتاج وليس لسداد مرتبات الموظفين أو السلع الأساسية».



وشدد على أن اللجنة بصدد استدعاء الوزراء المعنيين وعلى رأسهم وزيرى المالية والتعاون الدولى، عقب إلقاء الحكومة بيانها وتجديد الثقة فيها لتفعيل الأدوات الرقابية للنواب.



وطالبت ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بتفعيل مراقبة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للقروض والمنح، للتأكد من استغلالها بالشكل المرجو، مضيفة أنها اقترحت وقف الحصول على قروض بهدف سد بند الغذاء أو الرواتب واستبدالها بأخرى لتحريك عجلة الإنتاج وتأهيل الشباب لسوق العمل، لضمان النهضة الاقتصادية للبلاد.