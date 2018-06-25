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طاقة
مصر تتسلم %50 من تعاقدات خام العراق
الإثنين 25 يونيو 2018 09:46 ص
طارق الملا 1
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طارق الملا 1
بواقع 6 ملايين برميل من إجمالى 12 مليونًا مستهدفة
نسمة بيومي وسمر السيد
تسلمت مصر الشحنة الثالثة من تعاقدات الخام العراقى، بحمولة مليونى برميل، بحسب تأكيدات حيدر نورى جبر، الملحق التجارى العراقى بالقاهرة.
وترتبط الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة العامة للبترول بتعاقد مع شركة سوموالعراقية، تم توقيعه خلال عام 2017، لتوريد 12 مليون برميل من خام البصرة إلى السوق المحلية، على مدار عام، بتسهيلات فى السداد تصل إلى 3 شهور.
ووفقًا للتعاقد تم توريد 12 مليون برميل خام عراقى لمصر على 6 شحنات فى فترة 6 أشهر فقط، رغم أن العقد تضمن توريد تلك الكميات على مدار عام كامل، بفترة سماح 90 يومًا.
وتم تجديد العقد للمرة الثانية، منذ مطلع 2018، بنفس الشروط والكميات، وتسلمت مصر الشحنة الأولى فى فبراير الماضى بحمولة مليونى برميل، والثانية فى أبريل.
وبحسب تصريحات مصدر حكومى وصلت الشحنة الثالثة للموانئ المصرية الشهر الماضى، بنفس حمولة الشحنتين الأولى والثانية.
وقال المصدر، لـ«المال»، إنه بوصول الشحنة الثالثة تكون مصر تسلمت %50 من تعاقدات خام البصرة حتى الآن، بواقع 6 ملايين برميل، ومن المرتقب تسلم الشحنات الثلاث الأخرى تباعًا خلال النصف الثانى من العام الجارى، مرجحا استقبال الشحنة الرابعة بنفس الحمولة خلال شهر يوليو.
وعن إمكانية تجديد العقد مع العراق للمرة الثالثة، أكد المصدر أن الجزم بذلك أمر سابق لأوانه، ولكن فى جميع الأحوال هناك دراسة لتجديد الاتفاق مطلع العام المقبل، حال احتياج السوق المحلية.
يشار إلى أنه يتم تكرير الخام العراقى فى معمل ميدور، وتتشارك هيئة البترول وشركتا أموك وميدور فى عقد شراء الخام من «سومو« العراقية، ويتم توجيه المشتقات البترولية المنتجة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
ولا يعد عقد استيراد الخام العراقى الوحيد الموقع من قبل الحكومة المصرية، فترتبط الحكومة بعقد لاستيراد الخام الكويتى، بواقع مليونى برميل شهريا بفترة سماح 270 يوما.
وبخلاف تعاقدات استيراد الزيت الخام، ترتبط الحكومة المصرية بعقدين لاستيراد المشتقات البترولية، الأول مع شركة أرامكوالسعودية لتوريد 700 ألف طن شهريا، والثانى مع مؤسسة البترول الكويتية لتوريد 1.5 مليون طن سنويا.
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