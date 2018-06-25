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نقل وملاحة
وزارة التخطيط تخصص 125 مليون جنيه لتطهير النيل
الإثنين 25 يونيو 2018 09:29 ص
هشام عرفات 5
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هشام عرفات 6
كتب - مدحت إسماعيل:
أعلن د.هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات عن طرح 3 موانئ نهرية أمام القطاع الخاص فى محافظات قنا وأسيوط وسوهاج خلال أيام.
جاء ذلك أمس على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وهيئة النقل بالسويس للمشاركة فى أعمال التكريك والمساعدات الملاحية، وتصنيع الشمندورات المضيئة وغير المضيئة، والأبراج الملاحية الثابتة لتحديد المسارات الملاحية النهرية.
ويتضمن البروتوكول تصنيع وحدات نهرية جديدة، ولنشات لاستخدامها فى الرقابة والتفتيش على الوحدات العاملة بنهر النيل وفروعه، بما يتناسب مع المواصفات الفنية القياسية، إلى جانب تطوير المجرى الملاحى.
ومن المقرر أن يتم استغلال الموانئ الجديدة فى حركة نقل البضائع، ضمن خطة الحكومة لزيادة الاعتماد على مجرى النيل فى أعمال النقل.
وقال عبد العظيم محمد، رئيس هيئة النقل النهرى، إنه من المقرر طرح كراسة شروط الموانئ الثلاثة خلال أيام، مشيرا إلى تخصيص 15 فدانا فى قنا ومثلها فى سوهاج، و34 فدانا فى أسيوط ، على أن يتم تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع.
وحسب أحدث إحصائيات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد الركاب عبر نهر النيل 62 ألفا بالإضافة إلى نقل و51 ألف طن بضائع خلال 2016.
والإعلان عن خطط لطرح موانئ للقطاع الخاص، ليس وليد اليوم لكن جميع المحاولات السابقة لم تدخل حيز النفاذ لصعوبة التراخيص وعدم توافر الأراضى اللازمة لإقامة المراسى.
وقال «محمد» إن الهيئة خاطبت هيئة التعمير والتنمية الزراعية لتخصيص 10 آلاف متر مربع، على 4 مواقع، بواقع 2500 متر لكل موقع، لإنشاء 4 أبراج لاستكمال مشروع التتبع الآلى للوحدات العائمة فى مجرى النيل.
وأضاف لـ»المال»، أنه تم تنفيذ أولى تجارب مشروع التتبع الآلى على برج تمت إقامته فى العياط، مؤكدا أن الهيئة تسعى إلى تنفيذه بشكل كامل نهاية 2018.
ومشروع التتبع الآلى يتضمن مراقبة الصنادل العائمة وإنشاء قاعدة بيانات لنهر النيل، ويمول عبر قرض نمساوى بقيمة 9.2 مليون يورو، وتعثر فى بداية إطلاقه عام 2009، واستؤنف تنفيذه بداية العام الحالى، بعد موافقة الجهات الأمنية على نوعية جهاز الاستقبال والإرسال الذى سيستخدم فى المشروع الذى يساعد الهيئة على استغلال مجرى النيل على مدار 24 ساعة.
وأوضح «محمد» أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى خصصت 125 مليون جنيه لهيئته خلال العام المالى (2018ـ2019)، لتطهير المجرى الملاحى لنهر النيل من القاهرة حتى أسوان، وأنه تم إنهاء تطهير المسافة من نجع حمادى حتى أسوان، لافتا إلى أن هيئة قناة السويس عبر شركاتها التابعة، ستستكمل التطهير حتى القناطر الخيرية، وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.
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