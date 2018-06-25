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بنـــوك
5 بنوك توقع قرضاً معبرياً بقيمة 2.3 مليار جنيه لشركة القناة للسكر
الإثنين 25 يونيو 2018 09:26 ص
البنوك المحليه
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البنوك المحليه
كتب – محمد سالم:
يسعى تحالف مصرفى يضم 5 بنوك محلية لتوقيع عقود نهائية، الأسبوع الجارى، لتدبير قرض معبرى بقيمة تعادل 2.3 مليار جنيه، لصالح شركة القناة للسكر المملوكة جزئيا لمجموعة الغرير الإماراتية.
يضم التحال بنوك «الأهلى، الكويت الوطنى، قطر الوطنيى الأهلى (QNB)، الأسكندرية» بالإضافة بلنك آخر ينتظر أن يعلن عنه قريباً.
والقروض المعبرية تمويلات مؤقتة، تحصل عليها الشركات لمقابلة التزامات عاجلة، لحين الحصول على قروض أخرى بأجل طويل.
وتعتمد القناة للسكر على القرض المعبرى فى مقابلة التزامات مالية، ودفعات مقدمة لعقود تنفيذ مشروع بناء وتشغيل مصنع لإنتاج سكر البنجر، وزراعة المحاصيل المتنوعة غرب المنيا، بتكلفة استثمارية تصل إلى مليار دولار.
وقالت مصادر لـ «المال»، إن التحالف البنكى ملتزم بتغطية ما يعادل 385 مليون جنيه، و70 مليون دولار بمجرد توقيع عقد التمويل، موزعة بواقع 224.6 مليون جنيه من البنك الأهلى، و64.2 مليون جنيه، و35 مليون دولار من «الكويت الوطنى«، و61.6 مليون جنيه، و16.1 مليون دولار من «قطر الوطنى الأهلى QNB»، و8.4 مليون دولار من «الإسكندرية»، و34.65 مليون جنيه و10.5 مليون دولار من البنك الخامس.
وهناك شريحة أخرى بقيمة 215 مليون جنيه، و30 مليون دولار، بما يعادل 750 مليون جنيه على أساس سعر صرف 17.92 جنيه مقابل الدولار، سيتم تغطيتها بنظام التمويل الإسلامى عبر مجموعة من البنوك المحلية، خلال فترة إتاحة القرض.
وذكرت المصادر أن فترة الإتاحة تصل إلى 9 شهور كحد أقصى، على أن تلتزم الشركة خلال تلك الفترة بسداد الفائدة بشكل شهرى، ورد كامل القرض عقب التوقيع على تمويل آخر أساسى تقوم بالتفاوض بشأنه، خلال الفترة الحالية، بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار، أومن خلال مصادرها الذاتية.
يشار إلى أن «الأهلى كابيتال« تلعب دور المستشار المالى للشركة الإماراتية، لتغطية الاكتتاب فى رأس المال، وتدبير حزمة التمويل المصرفى، كما تعتزم ضخ 1.5 مليار جنيه استثمار مباشر فى القناة للسكر، للاستحواذ على ما يعادل %27 من رأس المال، حسب تصريحات سابقة لرئيس قطاع الاستثمار بالأهلى كابيتال، كريم أبوالنجا.
وقال المهندس إسلام سالم، رئيس شركة القناة للسكر، فى تصريحات سابقة لـ «المال»، إن شركته ضاعفت المساحة المقرر استصلاحها فى العام الأول إلى 40 ألف فدان، مشيراً إلى أن التعاقد مع الحكومة ينص على استصلاح 20 ألفاً فقط، فى حين ترى الشركة أن السوق المحلية تمتلك إمكانيات بمجال الأعمال الهندسية والمقاولات، تسمح بالمضاعفة.
وكشف عن التعاقد مع الشركة الألمانية BMA – BIA، للقيام بأعمال التصميم والرسومات الهندسية الأساسية، وشركة كوزموس – أى، كاستشارى للأعمال المدنية والدراسات التفصيلية، بغرض الحصول على رخصة البناء الخاصة بمصنع السكر، وأشار إلى أن خطة العمل تستهدف إنتاج 450 ألف طن، بحلول 2021.
ويهدف المشروع إلى سد عجز السكر فى السوق المحلية بنسبة %75، بإجمالى إنتاج نحو750 ألف طن سنوياً.
وتستورد مصر مليون طن لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك البالغ 3.2 مليون طن، يرتفع بنحو80 ألف طن سنوياً، حسب بيان رسمى مشترك بين الشركة ووزارة الاستثمار، مطلع يناير الماضى.
ومن المنتظر أن يوفر المشروع فرص عمل مباشرة لحوالى 20 ألف عامل خلال أعمال التشييد، وغير مباشرة لنحو3 ألاف عامل، وما يصل إلى 60 ألف مزارع.
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