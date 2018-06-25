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استثمار
«الغربية» تموّل 962 مشروعًا للشباب بـ91 مليون جنيه
الإثنين 25 يونيو 2018 03:23 ص
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
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اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
وكالات:
وافقت محافظة الغربية على تمويل 962 مشروعًا تقدم بها الشباب إلى برنامج «مشروعك»، وفقا لما قاله
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية.
وأضاف، في تصريحات صحفية، الأحد، أن حجم التمويل يبلغ 91 مليونا 425 ألف جنيه، ومن المنتظر أن يوفر 2090 فرصة عمل في المحلة الكبرى.
وأشار إلى أن البرنامج يقدم أفضل التسهيلات والخدمات المتاحة لكل العملاء، لتشجيعهم على إقامة مشروعات هادفة، وأن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفقا لما قاله اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية.
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