هاشتاج #أنا_مع_صلاح يتصدر تويتر وحملة تضامن على فيس بوك

محمد صلاح 5

أحمد صبرى



تصدر هاشتاج #أنا_مع_صلاح المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر، كما دشن أيضا مستخدمو فيس بوك حملة لدعمه ضد اتحاد الكرة واستخدامه سياسيا.



وكانت قناة سي إن إن الأمريكية قد نشرت خبر نية اعتزال للملك المصري، محمد صلاح دوليا لاستغلاله سياسيا من قبل رئيس الشيشان، وإنشاء المعسكر فى الشيشان، كما علق مدير المنتخب المصري، إيهاب لهيطة، قائلا: "لم أسمع شيئا عن رغبته في الاعتزال".



وأكد المغردون دعمهم الكامل لمحمد صلاح نجم منتخب مصر ومساندته، وأن الجماهير لن تجعله يقدن على خطوة اعتزاله، مشيرين إلى أن استخدام صلاح سياسيا أدى إلى مشاكل له بالإعلام البريطانى.



وعلق مصطفى مرسى على الهاشتاج: الفيفا أدت لاتحاد الكورة مليون ونص دولار بدلات للمعسكر والإقامة.. اتحاد الكورة عمل المعسكر في الشيشان ببلاش.. هدية من رئيس الدولة.. المقابل أن رئيسهم يتصور ويعمل بروباجاندا مع صلاح، عشان هو سفاح ومغضوب عليه وبوتين اللي معينه.