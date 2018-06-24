أحمد موسى يدشن هاشتاج تحت اسم #أردوغان_زور_الانتخابات بثلاث لغات

أردوغان 99999

أحمد صبرى



دشن الإعلامى أحمد موسي من خلال برنامجه على مسئوليتى على قناة صدى البلد هاشتاج تحت اسم #أردوغان_زور_الانتخابات بثلاث لغات هى العربية والإنجليزية والتركية، وذلك على خلفية تقدم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى انتخابات الرئاسة التى جرت اليوم وتقدم فيها.



وأكد موسى أن الفائز الفعلى هو محرم أنجه مرشح حزب الشعب الجمهورى، وتم تزوير الانتخابات من قبل حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن الأخبار المنشورة عن فوز أردوغان هى تابعة له، وتعمل على تضليل الرأى العام الدولي.