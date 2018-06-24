جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 47 كيلو ذهب صيني

مطارات القاهرة

مها أبوودن



تمكن سلطات مطار القاهرة من ضبط ٤٧ كيلو من المشغولات الذهبية المصنعة من الذهب الصينى بالمخالفة للقانون.



وتعود الواقعة إلى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، اشتبه إمام محمد فى راكب مصرى قادم من الصين عبر دبى حاول الخروج مسرعا من الصالة المميزة بحقيبة صغيرة وبسؤاله عن وجود أية أشياء تستحق عليها رسوم جمركية فأجاب بالنفي.



وبتفتيشه تبين وجود 47 كيلو من حلى الغواية والمشغولات الذهبية ( ذهب صينى) داخل الحقيبة.



وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من 400 ألف جنيه