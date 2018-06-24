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سيـــاســة
رئيس الوزراء: بيان الحكومة امام البرلمان قبل 4 يوليو
الأحد 24 يونيو 2018 08:36 م
الحكومة الجديدة
أخر الأخبار
الحكومة الجديدة
أ ش أ
كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، اليوم الأحد، أن الحكومة الجديدة ستدلي ببيانها أمام مجلس النواب قبل يوم الأربعاء الموافق 4 يوليو 2018.
وقال مدبولي، في تصريح للمحررين البرلمانيين عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب علي عبد العال بمقر المجلس اليوم، “إن لقاءه بالدكتور على عبدالعال استهدف التنسيق بشأن إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس لنواب”.
وأضاف أنه وفقا للدستور فإن بيان الحكومة لابد أن يتم إلقاؤه أمام مجلس النواب قبل يوم الأربعاء الموافق 4 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد الموعد مع رئاسة المجلس لاحقا.
يذكر أن مجلس النواب رفع جلساته ليعود إلى الانعقاد يوم الأحد الموافق الأول من يوليو، ووفقا لنص المادة (126) يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين.. ويصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشر التالية لعرض تقرير اللجنة عليه.
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