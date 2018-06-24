السعودية تقود مكاسب بورصات الخليج وهبوط مسقط والبحرين

بورصة مسقط

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية في منطقة الشرق الأوسط في ختام تعاملات اليوم الإثنين بقيادة السعودية، وسط مكاسب واسعة لقطاعات التأمين والبنوك والبتروكيماويات، وهبط مؤشرا بورصتي مسقط والبحرين فقط بنسبة طفيفة واستقر مؤشر سوق مال دبي العام دون تغيير يذكر عند 2929 نقطة.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بأكثر من 1.8 % ليتجاوز 8351 نقطة بفضل أسهم شركات التأمين التى حققت مكاسب كبيرة اليوم بفضل أنشطة التأمين مع السماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من اليوم ولأول مرة في السعودية بعد رفع الحظر الذي من المتوقع أن يعطي دفعة للاقتصاد في قطاعات شتى من بيع السيارات إلى بوالص التأمين.



وتصدرت أسهم شركات التأمين المكاسب حيث صعد سعر سهم شركة الراجحي للتأمين التعاوني 10 % وشركة وساب تكافل بأكثر من 7.9 % وشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني 7.9 %.



وارتفع سعر سهم البنك السعودي للاستثمار 0.4% اليوم بعد الإعلان أن وحدة لبنك جيه.بي مورجان تشيس اند كو قد اتفقت على بيع حصة الأقلية التي تملكها في البنك مقابل 759.3 مليون ريال (203 ملايين دولار).



وتفوقت البورصة السعودية على بقية أسواق المنطقة لتواصل الاستفادة من إعلان مؤسسة MSCI لمؤشرات البورصات العالمية الأسبوع الماضي إضافة سوق الأسهم بالمملكة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة كمالا كان رئيس هيئة السوق المالية السعودية قد أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن إضافة المملكة قد تساعد في جذب 40 مليار دولار من الصناديق الأجنبية.



وجاءت هذه الخطوة بعد قرار مؤسسة فوتسي راسل وهى مؤسسة أخرى لمؤشرات البورصات العالمية بإعطاء السعودية وضع السوق الناشئة في وقت سابق من العام.



وارتفع مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.9% ليسجل 9005 نقطة ومؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.3% ليصعد إلى حوالى 4551 نقطة.



وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.3 % ليصل إلى حوالى 16395 نقطة بينما زاد مؤشر بورصة الكويت نسبة أقل بلغت حوالى 0.2% ليستقر عند 4813 نقطة.



وتراجع مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.4 % لينزل إلى حوالى 4593 نقطة بينما انخفض مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند حوالي 1307 نقطة.