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نقل وملاحة
وزير الطيران الجديد يستعرض مع قيادات الوزارة الخطط المستقبلية
الأحد 24 يونيو 2018 07:32 م
وزارة الطيران
أخر الأخبار
وزارة الطيران
دعاء محمود
قام الْيَوْمَ الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بعمل زيارة للمقر الرئيسى للشركة الوطنية لمصر للطيران ، بمطار القاهرة.
وكان في استقبال الوزير كل من صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وعدد من قيادات الشركة.
وبدأت الزيارة بتفقد المتحف التاريخي للشركة ثم أعقبها اجتماعاً موسعاً مع رئيس الشركة القابضة وبعض رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة.
واستمع وزير الطيران المدنى لعرض تقديمى عن نشاط الشركة القابضة لمصر للطيران وكل من شركات مصر للطيران للخدمات الأرضية ومصر للطيران للسياحة والكرنك والأسواق الحرة ومصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وكذلك مصر للطيران للخدمات الجوية.
وتضمن الشرح التفصيلي التعرف علي أنشطة الشركات والخطط الاستراتيجية طويلة وقصيرة المدي وكذلك الأهداف والمشروعات المستقبلية المتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة والاعمال الجاري تنفيذها حاليا،
كما تم اطلاع على أهم المعوقات والتحديات التي تواجه مسيرة العمل بهذه الشركات والحلول المقترحة.
ومن المقرر ان يستكمل وزير الطيران زيارته لمصر للطيران خلال اليومين القادمين للتعرف علي انشطة كل من شركة مصر للطيران للخدمات الطبية والصناعات المكملة والخطوط الجوية واكسبريس والشحن الجوي.
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