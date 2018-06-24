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رياضة
مصر تختتم تدريباتها استعدادا للقاء السعودية غدا
الأحد 24 يونيو 2018 06:55 م
تدريب المنتخب
أخر الأخبار
تدريب المنتخب
على المصرى
أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم، تدريبه الأخير اليوم على ملعب "فولجاجراد أرينا"، استعدادا للقاء منتخب السعودية في الخامسة من عصر غد "الرابعة بتوقيت القاهرة"، في ختام مباريات المجموعة الأولى، التي تأهل عنها للدور الثاني منتخبا أوروجواي وروسيا اللذان يلتقيان معا في الوقت نفسه، فيما ودع المنتخبين العربين البطولة.
وشارك في المران جميع اللاعبين، فيما عدا عمر جابر الذي أدى بعض التدريبات الفردية.
وقام الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، بعقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران، تحدث خلالها على أهمية اللقاء، وضرورة تحقيق الفوز من أجل مصالحة الجماهير.
من جانب آخر، عقد الاجتماع الفني للمباراة، وسيرتدى المنتخب المصري القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء، فيما يرتدي حارس مرماه طاقما أزرق، بينما يرتدي المنتخب السعودي طاقما أخضر وحارس مرماه طاقما أصفر، فيما سيرتدى طاقم التحكيم القميص الأحمر.
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