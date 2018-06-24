الأرز الأمريكي يتأهب لغزو مصر

الأرز

سمر السيد



بدأت وزارة الزراعة الأمريكية الترويج لإنتاج بلادها من الأرز، بعد إعلان مصر فتح باب الاستيراد لتغطية تراجع الإنتاج المحلي عقب قرار تقليل المساحة المزروعة تأثرًا بأزمة المياه، في محاولة لغزو السوق المحلية.



وقال تقرير المستشار الزراعي الأمريكي لدي القاهرة أن استيراد مصر للأرز الأمريكي، تتضمن مزايا متنوعة ابرزها تلبية الطلب المحلي على مدار السنة وتقليل استخدام المياه لزراعة الأرز، كما قد تخلق فرص الاستثمار بقطاع الحبوب في المناطق الصناعية المصرية.



وتوقع في التقرير أن تؤدي الخطوة التى اتخذتها وزارة الري والموارد المائية فى يناير 2018 لتقليل المنطقة المزروعة فى مصر، إلى اكتناز الحبوب grain hoarding"، مشيراً إلى أن ذلك الإجراء أدى إلى انخفاض حجم الأرز الذي يجري تقديمه من خلال نظام الإعانات، في إشارة للبطاقات التموينية، متوقعًا في الوقت نفسه حدوث نقص في العرض بالسنة التسويقية 2019/2020.



وتوقع مكتب الشئون الزراعية الأمريكية بالقاهرة، حدوث نقص في العرض في السنة التسويقية 2019/2020 غير أن الصورة ستكون أكثر وضوحًا بعد انتهاء موسم الزراعة.



وأشار التقرير إلى أن أسعار الأرز الأمريكي الأصل قادرة على المنافسة في السوق الدولية بالرغم أن الاسعار انخفضت بعد الاعلان عن فتح باب الاسيتراد حيث ، انخفض سعر الأرز المحلي من حوالي 5500 جنيه مصري للطن إلى 5200 جنيه مصري ويتوقع أن يتأثر السعر بحلول موسم الحصاد والواردات في أغسطس / سبتمبر.



ولفت إلى أن الفرص في تزويد السوق المحلية المصرية، تعتبر أفضل الفرص في الطحن وإعادة تصدير الأرز الأمريكي الأصل، كما أن الأحجام التي يمكن استيعابها من قبل مصر تتراوح بين 100 ألف متر للطن إلى 300 ألف.







