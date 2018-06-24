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سيـــاســة
رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس العراقي بمطار القاهرة
الأحد 24 يونيو 2018 05:59 م
رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس العراقي بمطار القاهرة
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رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس العراقي بمطار القاهرة
المال- خاص
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمطار القاهرة اليوم، الدكتور إياد علاوى، نائب رئيس جمهورية العراق،
جاء ذلك بحسب بيان مجلس الوزراء عبر صفحته بـ"فيسبوك"
وأوضح البيان أن الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر والعراق في شتى المجالات بما يخدم صالح الشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،
ومن المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي غداً بنائب الرئيس العراقي في اجتماع يحضره مسئولو البلدين
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