أحمد حسن عن مشاركة الحضري لمباراة السعودية: يستحق

أحمد صبرى

قال أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخب مصر السابق، إن مشاركة عصام الحضرى حارس المنتخب فى مباراة السعودية بالغد هو حق له لتسطير التاريخ كأكبر حارس فى تاريخ كأس العالم، مؤكدا أنه يستحق ذلك بجدارة.





وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: من حق كوبر أن يختار تشكيله كما يشاء، وهذا حقه ولكن من حقنا أن نطالب بمشاركة #الحضرى لتسطير تاريخ له ولنا كأكبر حارس مرمى مشاركة فى تاريخ كأس العالم، وليس على سبيل التكريم بل يستحق ذلك؛ لأنه وصل مع المنتخب إلى نهائي أفريقيا، وشارك معه في صعود المنتخب للمونديال، الحضرى يستحق.