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اقتصاد وأسواق
وزير القوى العاملة: نعد استراتيجية كاملة للتدريب من أجل التشغيل
الأحد 24 يونيو 2018 05:16 م
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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محمد سعفان وزير القوى العاملة
دعاء حسني
أعلن وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، الأحد، أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية كاملة للتدريب بشكل مختلف، منوها إلي أن التدريب يعتبر السند الرئيسي لعملية التشغيل
وأكد أن قطاع التدريب من أهم القطاعات بالوزارة، لذا نحتاج للمزيد من الانجاز والعمل لنستكمل الخطوات التي تم اتخاذها .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير محمد سعفان ، بالعاملين بقطاع التدريب المهني بالوزارة ، حيث قدموا للوزير التهنئة للوزير على تجديد الثقة من القيادة السياسية للمرة الثالثة، بحسب بيان الوزارة .
وشدد الوزير أن استمراره في منصبه يعكس للجهد المبذول من جميع العاملين بالوزارة بقطاعاتها المختلفة، مشيرا إلي أن قطاع التدريب خلال العام القادم سيكون عليه حمل كبير ، باعتبار أن التدريب هو مستقبل التشغيل
وطالب الوزير العاملين بالقطاع أن يكون هناك تواصلا بينهم ومديريات القوي العاملة علي مستوي المحافظات التابعة للوزارة ، لنصل إلى تحقيق المستهدف من ذلك بتخريج الشباب من التدريب للعمل مباشرةً
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