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اقتصاد وأسواق
استقرار الذهب وعيار 21 يسجل 642 جنيها
الأحد 24 يونيو 2018 05:11 م
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
عمر سالم
سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد، استقراراً خلال التعاملات اليومية، نتيجة إغلاق بورصة الذهب العالمية.
وسجل عيار 21 اليوم نحو 642 جنيها للجرام، مقابل 643 جنيها أمس الأول.
وسجل عيار ١٨ قيمة 550 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 733 جنيها، وسجلت الأوقية 1268 دولار، بدلاً من 1270 دولار أمس الأول.
فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5135 جنيها.
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