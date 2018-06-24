استقرار الذهب وعيار 21 يسجل 642 جنيها

الذهب 1

عمر سالم



سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد، استقراراً خلال التعاملات اليومية، نتيجة إغلاق بورصة الذهب العالمية.



وسجل عيار 21 اليوم نحو 642 جنيها للجرام، مقابل 643 جنيها أمس الأول.



وسجل عيار ١٨ قيمة 550 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 733 جنيها، وسجلت الأوقية 1268 دولار، بدلاً من 1270 دولار أمس الأول.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5135 جنيها.