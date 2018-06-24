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نقل وملاحة
مهاب مميش: وضع مخطط عام للنهوض بالنقل النهري
الأحد 24 يونيو 2018 03:48 م
مهاب مميش
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مهاب مميش
مدحت إسماعيل
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة ستضع مخططًا عامًا يشمل الخرائط الملاحية اللازمة، والوحدات المتحركة للإنقاذ، وتحريك المجرى الملاحي لصالح هيئة النقل النهري بوزارة النقل، لتنفيذ خطتها فى جذب عدد أكبر من منقولات البضائع إلى النيل، ضمن البروتوكول التعاون الموقع بين الهيئتين.
وأضاف مميش، أن مجرى النيل يتطلب تكريك جيد لضمان عدم "شحوط" العائمات، فضلاً عن تنفيذ الخرائط لتحديد المسارات منعاً لتصادم الوحدات، إلى جانب بعض العوامل الفنية الأخري لضمان سلامة الإبحار.
ووقع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري، وهيئة قناة السويس في مجال أعمال التكريك والمساعدات الملاحية، وتصنيع الشمندورات وبناء الوحدات الجديدة لتطوير منظومة النقل النهري بمصر.
قناة السويس
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