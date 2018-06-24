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ثقافة وفنون
الثلاثاء.. الإعلان عن المرصد الإعلامى لدراما رمضان
الأحد 24 يونيو 2018 03:34 م
نايل دراما
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نايل دراما
أحمد حمدي
تعقد وزارة التضامن الاجتماعى ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن مؤتمر صحفى الثلاثاء المقبل، لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2018.
كما سيتم تكريم الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والمخدرات وكذلك التي تناولت الظاهرة بشكل إيجابي، من خلال طرح المشكلة وتداعياتها المختلفة والأضرار الناتجة عن الإدمان، أو الامتناع عن المشاهد التعليمية لعملية التعاطي.
وسيحضر المؤتمر د.أشرف زكي نقيب الممثلين وكوكبة من النجوم الذين شاركوا في الدراما الرمضانية لعام.
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