وزير المالية يتعهد بتنويع مصادرالدولة بعيدا عن الضرائب

الدكتور محمد معيط

ياسمين فواز:



تعهد محمد معيط، وزير المالية، بعمل وزارته على تنويع مصادر الدولة فى توفير الموارد المالية، مؤكدا أن ربع موارد الدولة تأتى بعيدا عن الضرائب، جاء ذلك ردا على تساؤل النائب سعيد طعيمة الذى انتقد اعتماد الدولة على فرض الضرائب فقط لتوفير الاعتمادات المالية.



وقال وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إننا لدينا موارد من إيرادات قناة السويس ورسوم التنمية وأرباح شركات القطاع العام والخاص، مضيفا:" علينا التنوع فى الموارد حتى يكون لمصر مصادر إيرادات متنوعة تمكنها من مجابهة أى مخاطر فى حال وجود مشكلة فى أى مصدر، خاصة أن الضرائب مرتبطة بالنشاط الاقتصادى".



وأضاف معيط أن موارد الدولة في 25% منها تتضمن موارد غير ضريبية.