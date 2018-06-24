EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
وزير المالية يتعهد بتنويع مصادرالدولة بعيدا عن الضرائب
الأحد 24 يونيو 2018 03:30 م
الدكتور محمد معيط
أخر الأخبار
الدكتور محمد معيط
ياسمين فواز:
تعهد محمد معيط، وزير المالية، بعمل وزارته على تنويع مصادر الدولة فى توفير الموارد المالية، مؤكدا أن ربع موارد الدولة تأتى بعيدا عن الضرائب، جاء ذلك ردا على تساؤل النائب سعيد طعيمة الذى انتقد اعتماد الدولة على فرض الضرائب فقط لتوفير الاعتمادات المالية.
وقال وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إننا لدينا موارد من إيرادات قناة السويس ورسوم التنمية وأرباح شركات القطاع العام والخاص، مضيفا:" علينا التنوع فى الموارد حتى يكون لمصر مصادر إيرادات متنوعة تمكنها من مجابهة أى مخاطر فى حال وجود مشكلة فى أى مصدر، خاصة أن الضرائب مرتبطة بالنشاط الاقتصادى".
وأضاف معيط أن موارد الدولة في 25% منها تتضمن موارد غير ضريبية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا