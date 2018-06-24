التموين: توريد 3.27 مليون طن قمح محلي

قمح

محمد مجدي:



أكد اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تم استلام 3 ملايين و27 ألف طن قمح، من المزارعين والفلاحين، بتكلفة إجمالية بلغت 14.5 مليار جنيه، منذ موسم الحصاد الرسمى، الذى بدأ فى 15 أبريل 2018، وحتي أمس السبت.



وقال باسيلي لـ«المال»، إن الكميات التي تم رفض استلامها بما يقرب من 40 ألف طن من الأقماح القديمة، التى تحتوى على حشرات أو شوائب، مشيرا إلى أن معدلات التوريد فى هذا العام مرتفعة، نتيجة للعوامل الجوية التى أدت إلى تبكير موعد الحصاد، مقارنة بمثيلتها فى العام الماضى، وتسلمت وزارة التموين 3 مليون طن، خلال نفس الفترة هذا العام.



يشار إلى أن على المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الحكومة حريصة على دعم الفلاح، وشراء كامل كميات القمح المحلى، بأسعار تنافسية وتسهيلات فى التسليم والسداد، لتأمين الاحتياطى الإستراتيجى من القمح الذى يستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، بما له من مواصفات جيدة تفوق مثيله من القمح المستورد، لافتا إلى أنه من التموقع وصول معدلات التوريد إلى 3.5 مليون طن هذا العام.



أوضح المصيلحى أن هناك جهود متميزة، تبذل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلة فى شركات مطاحن قطاع الأعمال العام، وشركات المضارب والشركة المصرية القابضة للصوامع والبنك الزراعى المصرى، فى تسهيل عمليات شراء وتخزين القمح، وسداد مستحقات المزارعين بشكل منتظم، لافتا إلى أن رغبة الوزارة فى شراء كل الكميات المتاحة.