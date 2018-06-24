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نقل وملاحة
وزير النقل: 600 مليون طن بضائع منقول سنوي
الأحد 24 يونيو 2018 02:48 م
هشام عرفات 5
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هشام عرفات 6
مدحت إسماعيل:
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن حجم المنقول من البضائع سنويا في جميع القطاعات يصل إلي 600 مليون طن، جزء بسيط من تلك الكمية يتم نقلها علي السكة الحديد والنهر، والباقي منها علي الطرق والأمر الذي ادي الي تدهور البنية الأساسية لشبكة الطرق والكباري.
واضاف على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر وزارة النقل بمناسبة توقيع برتوكول تعاون بين هيئة قناة السويس والنقل النهري، إن وزارة النقل تسعي لاستغلال برنامج رفع الدعم عن المحروقات فى جذب عدد اكبر من البضائع لشبكة السكة الحديد ومجري النيل، متابعاً تعريفة النقل فى الأخيرة أقل بكثير من النقل البري.
وبروتوكول التعاون الموقع بين هيئة قناة السويس وهيئة النقل النهري، يهدف إلي تطوير المجاري الملاحية النهرية بنهر النيل وفروعه، تصنيع وإلقاء المساعدات الملاحية (الشمندورات) المضيئة وغير المضيئة والأبراج الملاحية الثابتة لتحديد المسارات الملاحية النهرية لتأمين وتسيير حركة الملاحة النهرية.
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