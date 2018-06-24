محاكمة المتهمين بتجارة الأعضاء البشرية بالجيزة 15 يوليو

محكمة

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "تجارة الأعضاء البشرية" بمنطقة أبو النمرس، جنوب المحافظة، المعروفة إعلاميًا بـ"شبكة تجارة الأعضاء الكبرى"، لجلسة 15 يوليو المقبل للمرافعة.كانت تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمين في القضية تورطوا في عملية نقل وزراعة الأعضاء، بعدما أغروا ضحاياهم بمبالغ مالية طائلة وصلت لنحو 25 و30 ألف جنيه، وأكدوا لهم عدم خطورة العمليات الجراحية على صحتهم.



كانت نيابة حوادث جنوب الجيزة، أحالت استشاري أمراض كلى و8 آخرين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار ونقل أعضاء بشرية، والاتجار بالبشر، وإدارة منشأة دون ترخيص بمركز أبو النمرس، كما وجهت اتهامات بالمساعدة في إجراء تلك العمليات غير القانونية للسماسرة الذين تولوا عملية الاتفاق وشراء الأعضاء من الضحايا.