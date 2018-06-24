محاكمة النهري وآخرين بـأحداث الوزراء21 يوليو

محكمة

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الفنان طارق النهري، و3 آخرين في إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمي لـ جلسة 21 يوليو، لاستكمال المرافعة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم.



كانت المحكمة عاقبت طارق النهري،غيابيًا، بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.