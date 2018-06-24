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نقل وملاحة
«المترو» تستعرض الأداء المالى بعد شهر من تحريك الأسعار
الأحد 24 يونيو 2018 12:34 م
الخط الأول لمترو الأنفاق
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الخط الأول لمترو الأنفاق
المال - خاص
علمت «المال»، من مصادر مطلعة أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، سترفع قبل نهاية الاسبوع الجارى، تقريراً مفصلاً لوزير النقل الدكتور هشام عرفات عن وضع المرفق بعد مرور شهر على تطبيق زيادة أسعار التذاكر.
وأضافت أن التقرير سيتضمن عدد الاشتراكات التى تم استخراجها بعد قرار الزيادة مقارنة بالفترة السابقة، إضافة إلى حجم الإيرادات المحققة، وعدد الركاب، ، علاوة على تقييم كامل لنتائج القرار بشكل عام.
وطبقت وزارة النقل قرار رفع أسعار تذاكر المترو بداية من صباح الجمعة 11 مايو الماضى، لتبداء بـ3 جنيهات للمنطقة الأولى بعدد 9 محطات، و5 جنيهاً لـ16 محطة، و7 جنيهات، لباقى محطات الخط، مقارنة بجنيهين لجميع خطوط المترو قبل صدور القرار.
فى الوقت نفسه طرحت شركة المترو عقب رفع التذاكر، اشتراكات مخفضة، وتبلغ قيمة الاشتراك لفئة 9 محطات 360 جنيها، لمدة 3 أشهر، و130 جنيها لشهر، وفئة 16 محطة 450 جنيهًا لثلاثة أشهر، و165 لشهر و335 جنيها لفئة 26 محطة، لثلاثة أشهر، و190 جنيها لشهر، وفئة 37 محطة 700 جنيه عن ثلاثة أشهر و250 لشهر.
يشار إلى أن وزير النقل هشام عرفات، قال - فى تصريحات سابقة - إن فئة الركاب المستخدمة لفئة 16 محطة، تتراوح بين 48 و%50، وهى الفئة الأكثر استخدامًا، وركاب فئة 9 محطات %40، وأنه تم توفير اشتراكات مدعمة لكل فئة بهدف عدم تأثرها كثيرا برفع سعر التذكرة.
وتتوقع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق حصيلة بقيمة 800 مليون جنيه سنويًا من الزيادة التى تم تطبيقها، ومقرر ان يتم استخدام تلك العوائد فى شراء قطع الغيار.
مترو الأنفاق
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