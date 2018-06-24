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سيــارات
بشائر الأتوبيسات الكهربائية تصل الإسكندرية يوليو المقبل
الأحد 24 يونيو 2018 12:16 م
مبيعات الأتوبيسات
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مبيعات الأتوبيسات
أنهت هيئة النقل العام بالإسكندرية اختباراتها على الأتوبيسات الكهربائية التابعة للعلامة الصينية «BYD» تمهيدًا لبدء عمليات استيراد، وتوريد الدفعة الأولى خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير. وقال حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة «الأمل« لتصنيع وتجميع السيارات، وكلاء سيارات «BYD» و«لادا» فى مصر، إن نقل الإسكندرية تمكنت خلال الفترة الماضية من فتح اعتماد بأحد البنوك لبدء استيراد الدفعة الأولى من الأتوبيسات الكهربائية التى أعلنت عنها هيئة النقل العام بالإسكندرية بمناقصة خلال العام الماضى، تمهيدًا لبدء دخولها الخدمة.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت علميات تدشين محطات شحن الأتوبيسات الكهربائية بالمواقف، والتى ارتفع عددها من 15 محطة شحن إلى 17 بهدف شحن تلك الأتوبيسات.
وأضاف أن «الأمل« ستتولى توريد قطع الغيار الخاصة بالأتوبيسات الكهربائية، على أن تقوم الهيئة بتدشين مركز خدمات ما بعد البيع والصيانة لها، والذى من المتوقع أن يتم البدء فى عمليات الإنشاء خلال الفترة القليلة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب وصول الدفعة الأولى.
كانت «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات قد أعلنت نهاية يناير من العام الحالى عن اقتناص شركة«BYD« العالمية الصينية المنشأ مناقصة لتوريد 15 أتوبيسًا كهربيًا، لهيئة النقل العام بالإسكندرية بقيمة 40 مليون دولار، بتمويل من بنك التنمية الصينة بفائدة 2 %، بفترة سماح تصل إلى 3 سنوات، على أن يتم السداد على مدة تصل إلى 10 سنوات.
وشهدت مناقصة توريد أتوبيسات كهربائية لصالح نقل الإسكندرية منافسة حادة بين 7 عروض عالمية، 6 منها لشركات صينية، فيما تقدمت إيطاليا بعرض وحيد، وفى يناير الماضى، تم إرساء المناقصة على« BYD»، وكان من المقرر أن تبدأ عملية التوريد بحلول أبريل الماضى على أقصى تقدير، إلا أنه تم تأجيلها ليوليو المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الأتوبيس الكهربائى المزمع توريده لهيئة النقل العام بالإسكندرية يسع 60 راكبا، ويستطيع السير لمسافسة 380 كم حال شحنه بالكامل، بسرعة قصوى تصل إلى 90 كم / الساعة، ويستغرق 4 ساعات، حتى يتمكن من شحنه بالكامل، مع العلم أن أسطول النقل العام بالإسكندرية يضم مايقرب من 750 أتوبيسًا.
ويسعى عدد من الجهات الحكومية للإعلان عن مناقصات لتوريد أتوبيسات كهربائية لنقل السياح فى عدد من المناطق السياحية.
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