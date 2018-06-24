شركات التأمين تطالب بإدخال مكاتب البريد لمنظومة الإصدار الإلكترونى

الدفع الإلكترونى

مروة عبد النبي والشاذلي جمعة:



طالبت قيادات شركات التأمين هيئة الرقابة المالية بالإصدار الإلكترونى عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد، لتنشيط التأمين متناهى الصغر كخطوة مهمة فى طريق تحقيق الشمول المالى التى توجهت له الدولة فى مؤخرا.



وقررت هيئة الرقابة المالية دراسة إصدار منتجات التأمين عبر البريد إلكترونيا، من خلال الاطلاع على القرار رقم 18 لسنة 2014 لإصدار التعديلات اللازمة عليه لخدمة إنجاح جميع الفرص المتاحة أمام التأمين متناهى الصغر.



قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هيئته مهتمة بتذليل جميع المعوقات التى تواجه شركات التأمين عامة والتأمين متناهى الصغر على وجه الخصوص باعتباره فرصة لنمو شركات التأمين وتحقيق استراتيجية قطاع التأمين والوصول بحجم أقساطه إلى 50 مليار جنيه عام 2022.



وأشار عبد المعطى إلى أن هيئة الرقابة المالية ترغب فى تفعيل تجربة البريد للشركات فى ضوء رؤيتها لإضافة جهات توزيع أخرى للوثائق المصدرة إليكترونيآ لتحقيق تكاملية المنظومة ومن بينها مكاتب البريد لتحقيق الشمول التأمينى والمالى.



وأكد أن الهيئة لم تتلق أية شكاوى بشأن وجود معوقات فى ترويج شركات التأمين لمنتجاتها عبر الهيئة القومية للبريد، مضيفا أنه سيتم فحص الشكاوى والرد عليها وحل جميع المشكلات فى حالة ورودها للرقابة المالية لتمهيد الطريق أمام الشمول التأمينى.



ولفت إلى أن الرقابة المالية تدرس إصدار منتجات شركات التأمين بمكاتب البريد إلكترونيآ على غرار التأمين على الحياة المؤقت بدون كشف طبى وإجبارى السيارات والسفر، للتيسير على المتعاملين فى الحصول على هذه المنتجات فى أسرع وقت.



وأكد عبد المعطى أن هناك زيادة فى فاعلية التحصيل الإليكترونى لأقساط التأمين للوثائق المصدرة إلكترونيا لذا ستتخذ الهيئة جميع الإجراءات اللازمة تجاه أى جهة توزيع تخدم على نشر التأمين الصغير ومتناهى الصغر.



وقال الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة “مصر لتأمينات الحياة”، أن شركته لديها تعاقد مع الهيئة القومية للبريد لتسويق منتجاتها من خلاله لكن هذا العقد لم يتم تفعيله بعد متوقعا أن يتم تنفيذ التعاقد فعليا العام الجارى.



وأضاف أنه لن يتم تسويق شهادة “أمان” عبر فروع البريد نظرا لوجود تعاقد لتسويقه عبر البريد، مشيرا إلى إمكانية تصميم منتجات تأمينية متناهية الصغر تناسب عملاء البريد من حيث بساطة الشروط وانخفاض القسط التأمينى.



ومن المعروف أن “أمان” هى شهادة بنكية ادخارية بين الشركة وبنوك «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» و«الزراعى» يوفر الحماية التأمينية لحاملها فى حالتى الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث ضمن تغطيات تأمين الحياة المؤقت.



وتبلغ مدة الوثيقة 3 سنوات ويوجد 5 شرائح للمنتج والتى يمكن لأى مواطن شراؤها بقيمة تتراوح من 500 - 2500 جنيه وتتدرج مبالغ التأمين فى حالة الوفاة الطبيعية من 10 آلاف ومضاعفتها حتى 250 ألف جنيه، وفى حالة تحقق الخطر سواء الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث يمكن صرف مبلغ التعويض كاملا أو فى صورة معاش شهرى لمدة 5 أو 10 سنوات وفقا لرغبة العميل.



وأكد العضو المنتدب لـ«مصرس حياة على ضرورة أن يكون لدى القومية للبريد قناعة بأهمية التأمين فى حياة المواطنين والعمل على نشر الوعى التأمينى بين العاملين بمكاتب البريد وشرح المصطلحات التأمينية والفرق بين نشاط التأمين وبين هيئة التأمينات الاجتماعية وأهم المزايا التى يمكن أن تقدمها شركات التأمين لصغار المدخرين وحملة دفاتر التوفير البريدية، وكذلك أصحاب المشروعات متناهية الصغر مثل الحرفيين والفلاحين والعمالة المؤقتة والموسمية ومحدودى الدخل وغيرهم.



وأوضح أن الهيئة القومية للبريد تقوم حاليا بتطوير بنيتها التكنولوجية فى جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بجانب تطوير مبانى المكاتب بما يساعد ويدعم تسويق منتجات التأمين عبر فروع البريد وسهولة استخدام القائمين على بيع وثائق التأمين بفروع البريد باستخدام الإنترنت وسرعة إصدار الوثائق للعملاء حتى لا يحدث ازدحام بالمكاتب وتأخر عمليات إصدار الوثائق والتحصيل للأقساط.



قال رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة “gig” لتأمينات الحياة التكافلى، أن شركته تعاقدت مع الهيئة القومية للبريد وطرحت من خلالها منتج حياة تم تسويقه عبر أكثر من 90 فرعا، لافتا إلى شركته لم تتراجع عن خوض تجربة البريد.



وأشار أسعد إلى أن المنتج الذى سبق طرحه يحتاج إلى إعادة نظر وتقييم مرة أخرى لإطلاقه بشكل مختلف لوجود مستجدات أخرى أهمها تحديد منافذ التواجد فى مختلف المحافظات باعتباره جهازا ضخما، إضافة إلى بعض المعوقات فى الضوابط التى سيتم معالجتها مع هيئة الرقابة المالية لضمان إبرام شركات التأمين تحالفات ناجحة ويسيرة مع البريد.



أضاف أن الدخول فى تجربة تسويق منتجات التأمين على الحياة عبر مكاتب البريد من ضمن رؤية شركته للدخول فى استيراتيجية الشمول المالى، لأنه يروج للتأمين المتوسط والصغير ومتناهى الصغر ويهتم بشرائح متعددة أهمها محدودى الدخل والفئات المهمشة بما يضمن لهم منتجات مالية مناسبة تساعدهم على رفع مستوى المعيشة.



وأوضح أسعد أن منتج شركته الذى سبق أن طرحته عبر البريد ادخاريا ذو قسط زهيد يصل إلى 10 جنيهات، ويمكن مضاعفته دون حد إقصى حسب رغبة العميل ويغطى الوفاة ويصرف لذويه مبلغ 25 ألف جنيه.



وأكد العضو المنتدب لـ”gig”، أن خطة هيئة الرقابة المالية العمل على توفير خدمات تأمينية جاذبة للطبقات الأكثر فقرآ وإدراج التأمين متناهى الصغر ضمن برامج خدمات شركات التأمين مع تحفيز الشركات على فتح فروع فى مختلف المحافظات بما يدعم المشروعات متناهية الصغر، وهو مايمكن أن يتم عبر مكاتب البريد لانتشارها فى كل أرجاء الجمهورية.



وأضاف أن شركات التأمين تأخذ على عاتقها حاليآ زيادة الوعى التأمينى وتشجيع تنوع المنتجات التأمينية بما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية بحيث يصبح القطاع فاعلا فى مجال تحويل المدخرات إلى استثمارات بهدف المساهمة فى تمويل النمو الاقتصادى.



وأشار جمال شحاته، رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة “بيت التأمين المصرى السعودى” أن شركات التأمين لم تستفد حتى الآن من ضوابط تسويق البريد، لافتا إلى أن عملاء البريد من محدودى ومتوسطى الدخل وأصحاب المعاشات والذين تقل احتياجاتهم نسبيا للتأمين مما يقلل من حجم الطلب عليه رغم أنه يمثل قناة تسويقيه مهمة تساهم فى بزوغ نجم التأمين متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة.



وكشف شحاته عن وجود تأثيرات إيجابية جراء استهداف شرائح جديدة عبر البريد، خاصة حال الأماكن الجغرافية التى يندر فيها تواجد فروع لشركات التأمين، موضحا أنه لاتوجد مقارنة متكافئة بين التأمين البنكى والبريدى لأن الأخير لايعد منافساً حقيقياً للتأمين المصرفى لاختلاف احتياجات عملاء الطرفين ومستوى دخولهم.



ولفت إلى أن ضوابط الهيئة لتنظيم عمل التأمين البريدى لم تختلف إلى حد ما عن الضوابط الخاصة بالتأمين البنكى إلا أن أبرز سلبيات التسويق عبر البريد تتضمن إحجام الشركات عن خوض التجربةن نظراً لتوقعاتهم بعدم جدوى التجربة وانخفاض فرص نجاحها.



وأوضح أبرز إيجابيات التسويق عبر البريد هى أنها تعتمد على قاعدة كبيرة من العملاء، ومن الممكن الاستفادة منها بنشاط تأمينات الحياة، مضيفآ أن شركات التأمين قد تحتاج قريبآ لإبرام تعاقدات مع هيئة البريد للاستفادة منه عبر جذب شريحة جديدة من العملاء وزيادة حجم الأقساط وعدد وثائق التأمين.



وأكد سمير محمود، المدير التنفيذى لدبلومة التسويق بمعهد التأمين المصرى، أن التأمين متناهى الصغر يحتاج إلى قنوات تسويق وتوزيع مثل مكاتب البريد التى يبلغ عددها آلاف المكاتب على مستوى الجمهورية.



وأوضح محمود أن مكاتب البريد يعتادها ملايين المواطنين لانتشارها الجغرافى لذا تعد وسيلة سهلة وفعالة فى تسويق وبيع وثائق التأمين، خاصة التأمين متناهى الصغر باعتباره التأمين الشعبى الذى يستهدف أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة وصغار الفلاحين والصيادين والمدخرين وغيرهم ممن لا يتمتعون بمظلة حماية تأمينية.



واعتبر أن مكاتب البريد أفضل من فروع البنوك فى تسويق التأمين متناهى الصغر، نظرا لأن عدد الأخير أقل ولا تتواجد لها فروع بالقرى كالبريد.



ولفت إلى أن أبرز المنتجات التأمينية التى يمكن تسويقها عبر البريد هى التأمين على المحاصيل الزراعية وتغطية مخاطر نفوق الماشية بما يحقق التنمية المستدامة والشمول المالى بجانب ضرورة أن يتم تصميم تلك الوثائق بعد إجراء مسح سوقى لدراسة الاحتياجات الحقيقية للعملاء وتلبيتها بشروط ميسرة وأسعار مناسبة.



وطالب الهيئة القومية للبريد بعمل شبكة ربط إلكترونية بينها وبين شركات التأمين ليسهل تبادل المعلومات، وكذلك إمكانية قيام المسوقين لمنتجات التأمين بمكاتب البريد بطباعة الوثيقة مباشرة على أن تكون هذه الوثائق لها شروط موحدة وأسعار ثابتة بحيث يقوم المسوق بإدخال بيانات العميل الشخصية ليظهر أمامه على الشاشة حجم القسط.



وأشار إلى أن الضوابط التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتسويق منتجات التأمين عبر البريد، معربا عن أمله أن يتم الإصدار بشكل إلكترونى بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف سرعة ومرونة الإصدار ومنع الزحام بالمكاتب.



وقال مصدر تأمينى بارز إن تجربة البريد تأخر الاستفادة منها لعدة أسباب أهمها الضوابط التى أقرتها الرقابة المالية تجاه البريد، والتى تتضمن وجود موظف تابع لشركة التأمين – منتج أو وسيط – وهو ما يعد مكلفا للغاية على شركة التأمين، ويحتاج إلى جهاز إنتاجى ضخم جدآ لينتشر بفروع البريد التى تتجاوز 4500 مكتب.

وأضاف أن عدم استفادة موظف البريد بعمولة محددة لم ولن يساهم فى نجاح تسويق منتجات التأمين عبر البريد بالشكل المطلوب على غرار التأمينى البنكى الذى أثبت قدرته على ترويج منتجات التأمين الفردى، خاصة بشركات الحياة مما رفع من مستويات نمو الشركات إلى نسبة تخطت حاجز %30.



وأشار إلى أن هناك عددا من شركات التأمين على الحياة تتمتع بجاهزية منتج البريد ومنها من سبق وطرحته إلا أن ضوابط الهيئة وتغير رئيس الهيئة القومية للبريد خلال الـ4 سنوات الأخيرة عدة مرات أرجأ تنفيذ التجرية إلى أجل غير مسمى رغم توقعات النجاح الكبيرة لها فى حالة تذليل عقبة وضع موظف للشركة بكل فرع والاستعاضة عنها بعمولة لموظف البريد والإصدار الإلكترونى للنشاط.

وأشار إلى أن تنفيذ تجربة تسويق منتجات التأمين عبر مكاتب البريد استغرق مفاوضات كثيرة واستطاعت شركات التأمين تصميم المنتجات التأمينية الملائمة له إلا أن القيود المفروضة ستجعلها تخوض التجربة فى عدد محدود من المكاتب حتى تتمكن وحدات السوق من حصد ثمار الشراكة دون ارتفاع التكلفة الإدارية عليها بالشكل الذى يسبب لها عزوف عن استكمال التجربة.



أبرز ضوابط التسويق



وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 18 لسنة 2014 –الخاص بضوابط تسويق منتجات شركات التأمين عبر فروع البريد- يجوز لشركات التأمين تسويق منتجاتها بأحد المراكز أو الفروع الرئيسية للبريد، ويكون للشركة مندوبون أو ممثلون فى المكاتب والفروع البريدية، ويحظر تسويق منتجات أكثر من شركة تأمين من خلال فرع أو مكتب واحد من فروع البريد.



تلتزم الشركة بإعداد دراسة وافية عن فرع الهيئة المرخص بالعمل به من خلاله وتقديم ما يفيد أن عملاء التأمين البريدى على دراية كاملة بأن «البريد» ما هى إلا مكان للتسويق وليست مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات وأن المسئولية عن ذلك تقع على شركة التأمين وحدها.



ويجب أن تقوم شركة التأمين بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام المادة 27 للقانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته، خاصة الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين والبالغ 60 مليون جنيه بجانب توافر المخصصات الفنية القانونية مع مراعاة تطبيق أحكام المادتين 25 و26 من اللائحة التنفيذية لذات القانون فضلا عن ألا يكون قد اتخذ ضدها أى من التدابير المنصوص عليها فى أحكام المادة 59 من القانون ما لم يكن قد أزالت أسباب اتخاذ التدبير المتخذ ضدها ومضى على ذلك ستة أشهر.



وتخصص مكان مستقل للشركة بالفروع المرخص بالعمل من خلالها لتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفى ومندوبى وممثلى الشركة بشكل منفصل عن المنتجات البريدية مع الإعلان بوضوح عن أن المنتجات التأمينية التى يتم التسويق لها صادرة من فرع شركة التأمين وليس الهيئة القومية للبريد.



تتولى شركة التأمين اقتراح استراتيجية العمل بالتنسيق مع البريد لممارسة أعمال التسويق لمنتجاتها والإجراءت اللازمة للإشراف على تنفيذها وتقييمها ووضع الخطط اللازمة للتدريب المستمر للموظفين أو المندوبين أو الممثلين الذين لهم علاقة بمجال التسويق من خلال تلك الفروع كما يجب أن تتوافر لدى المنتجين والمسوقين والوسطاء شروط ممارسة أعمال الوساطة وفقا للقانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته.



ويشمل العقد على المنتجات التأمينية المزمع تسويقها عبر البريد واجبات والتزامات الطرفين والمقابل المادى المستحق لهيئة البريد من الأتعاب والعمولات وخلافه وأسس احتسابها بجانب الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء والاتفاق على الترتيبات الخاصة بالحملات الإعلامية وآلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العملاء.