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نقل وملاحة
شركات شحن خاصة تستبعد زيادة الأسعار
الأحد 24 يونيو 2018 12:06 م
شركات شحن وتفريغ بميناء الإسكندرية
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شركات شحن وتفريغ بميناء الإسكندرية
المال - خاص
استبعد عدد من شركات الشحن الخاصة العاملة فى تسليم الطرود محليًا ودوليًا والشحن الجوى والبحرى، إمكانية زيادة أسعار رسوم الشحن الخاصة بها بعد قرار الحكومة منذ أيام رفع أسعار المشتقات البترولية، مثل البنزين والسولار والمازوت، بنحو %17.4 و%66.6، بهدف تخفيض عجز الموازنة العامة، واستكمالًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقال أحمد الفنجرى، المدير العام لشركة «DHL» إكسبريس مصر، لـ«المال»، إن شركته لا تخطط لزيادة رسوم الشحن بعد رفع أسعار الوقود مؤخرًا، موضحًا أن الأسعار تتناسب مع الوضع الحالى للسوق المصرية ومتطلباتها.
وأكد مصدر بشركة «أرامكس» مصر،المزوّد الرائد عالميًا لخدمات النّقل والحلول اللوجيستية الشاملة، أنه حتى الآن لم يتم إبلاغ الشركة فى مصر بأى زيادات على رسوم الشحن بعد الزيادة الأخيرة التى شهدتها أسعار الوقود.
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