«تنمية الصادرات» يقتنص 20 مليون دولار من قرض لهيئة البترول

بنك مصر

سيد بدر:



اقتنص بنك تنمية الصادرات 20 مليون دولار من حصة بنكى مصر والتجارى الدولى، فى قرض لصالح الهيئة العامة للبترول.



وقال أحمد جلال، نائب رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن مصرفه اشترى حصة بقيمة 10.5 مليون دولار، و9.5 مليون دولار من البنكين للمشاركة فى القرض.



وكانت هيئة البترول قد حصلت على 750 مليون دولار، من بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والتجارى الدولى لسداد مستحقات الشركات الأجنبية، وتوزعت الحصص بواقع 250 مليون دولار لكل بنك.



وتعتبر الهيئة العامة للبترول من أكثر المستفيدين من السيولة الدولارية الضخمة التى دخلت القطاع المصرفى منذ التعويم، ووقعت مؤخرًا قروضًا بقيمة 1.4 مليار دولار، منها 550 مليون دولار رتبتها بنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى، وقرض بقيمة 100 مليون دولار من التجارى الدولى بمفرده.



وأشار جلال فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن مصرفه وافق أيضًا على المشاركة فى القرض الذى يرتبه بنك الكويت الوطنى لصالح الشركة القابضة للغازات، بقيمة 3 مليارات جنيه، بحصة قيمتها 200 مليون جنيه، بخلاف 200 مليون جنيه أخرى، تشارك بها فى قرض للشركة القابضة للصناعات الغذائية.



وتابع: حصلنا على موافقات للمشاركة فى قروض مشتركة بقيمة 1.4 مليار جنيه، وسيتم تفعيلها وصرفها خلال الشهرين المقبلين، ضمن خطة البنك للتوسع فى التمويلات على مستوى جميع القطاعات، كما يدرس حاليًا المشاركة فى قرضين للقطاع العقارى بقيمة 500 مليون جنيه.



فى سياق آخر قال إن البنك بصدد تمويل أول 3 عمليات ضمن الاتفاقية الموقعة مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد بقيمة 500 مليون دولار، لدعم توسع المصدرين والمستثمرين فى القارة، لافتًا إلى أن «تمنية الصادرات» يستهدف مساندة التجارة المصرية فى 45 دولة أفريقية.