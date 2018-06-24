النعيم: مؤشر البورصة الرئيسي يختبر مستوى 16300 نقطة

النعيم

أسماء السيد:



نصحت بحوث النعيم متعاملي البورصة المصرية ببدء تكوين مراكز جديدة وحددت مستوى وقف الخسائر بالنسبة للمؤشر الرئيسي عند 15785 نقطة ونظيره مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة عند 790 نقطة.



وأشارت في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها، أن مؤشر البورصة الرئيسي يختبر خلال الفترة الراهنة مستوى المقاومة عند 16300 نقطة، موضحة أن تمكنه من الارتداد لأعلى سوف يدفعه للصعود نحو مستوى 16500 نقطة ثم مستوى 16735 نقطة.



وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الضغيرة والمتوسطة، أوضحت أن السهم يبدو في طريقة لمعاودة الصعود بغرض اختبار نطاق المقاومة عند 825-830 نقطة، وفي نفس السياق فإن تمكنه من تجاوز مستوى 830 نقطة سوف يعزز من احتمالات صعوده لاختبار مستوى 850 نقطة.