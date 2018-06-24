دراسة محاسبة المعلنين على المنصات الإلكترونية ضريبيا

ياسمين فواز وسمية كمال:







يدرس مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال سن مشروع قانون لمحاسبة الشركات المعلنة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها «فيس بوك» و«جوجل» ضريبيًا، حال عدم تقدم الحكومة بمشروع قانون فى هذا الشأن.





كان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة، أن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضرائب على إعلانات «جوجل» و«فيس بوك»، والمنصات الإلكترونية لن تقل عن مليار جنيه سنويا، مشيرا الى أن الإعلانات «الأونلاين» تخضع بالفعل لقانون ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها %14، وتبحت المصلحة تطبيقها بأثر رجعى منذ سبتمبر 2016.





وكشف النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن دراسة البرلمان خلال الفترة الماضية محاسبة الشركات السابقة ضريبيًا من المنبع، مضيفًا أن لجنة الخطة والموازنة تنتظر تقدم الأعضاء بمشروع قانون فى هذا الشأن لدراسته داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس.





وقال الفقى لـ«المال» إن تصريحات رئيس مصلحة الضرائب هو مطلب لجميع أعضاء البرلمان، وهو نظام مطبق فى 150 دولة فى العالم ويجب تطبيقه داخل مصر أيضًا.





وألمح النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، إلى أنه حال عدم تقدم الحكومة بمشروع قانون سيتقدم النواب بقانون لدراسته وإقراره خلال دور الانعقاد المقبل





وقال النائب مصطفى بكرى، إن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على المعلنين على منصات التواصل حق طبيعى للدولة المصرية، خاصة إن كانت الشركة لا مقر لها بالقاهرة.





وشدد محمد خليف، رئيس شركة Ikdynamics للحلول التكنولوجية، على ضرورة التفرقة بين خضوع شركات التكنولوجيا العالمية لضرائب الأرباح التجارية كما هو مطبق فى أغلب دول العالم، وفرض ضرائب دخل على إيرادات الشركات المصرية المعلنة على منصات التواصل الاجتماعى نفسها.





وقال خليف لـ«المال» إن العوائد التى تحققها الشركات المصرية من أنشطة التسويق الإلكترونى تندرج فى قوائم إيراداتها وتخطر بها مصلحة الضرائب.





وأشاررئيس إحدى شركات التسويق الإلكترونى إلى صعوبة فرض ضرائب على الإعلانات الرقمية فى مصر لأن مقار الكيانات العالمية مثل جوجل وفيس بوك خارجها، كما ستجد مأموريات الضرائب صعوبة فى المراقبة على المعلنين عبر تلك المواقع لا سيما مع التطورات التكنولوجية.





وأكد أن فرض ضرائب على الإعلانات المنشورة على جوجل وفيس بوك يتطلب أولا إجراء إحصاء كامل لعدد المنتجات والسلع المتداولة إلكترونيًّا، والتأكد مما إذا كانت تلك السلع يتم إنتاجها داخل مصر من عدمه.





ورأى تامر عبدالنعيم، الرئيس التنفيذى لشركة الخليج للحلول التقنية، أن شركتى «جوجل» و«فيس بوك» هما المستهدفتان من مشروع القانون، وعلى الدولة وضع قانون لتنظيم آليات الاعلان الرقمى بشكل عام، وألا يكون مقتصرا على كيان بعينه.



