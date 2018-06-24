«EGX30» يحشد لاختبار مستوى 16600 نقطة وسط تحديات جنى الأرباح

البورصة المصرية

منى عبد الباري:



رسم خبراء سوق المال سيناريوواحدا لتحركات البورصة خلال الأسبوع الحالى، يمكن فى استكمال المسار الصاعد والذى بدأ بنهاية الأسبوع الماضى، ليقترب المؤشر الرئيسى EGX30 من مستوى 16600 نقطة، سيعقبه ظهور موجات جنى أرباح بسيط ليعود المؤشر من جديد للهبوط، مع الأخذ فى الاعتبار ترقب المتعاملين قرار البنك المركزى حول أسعار الفائدة، فى اجتماعه الخميس المقبل.



ورغم عدد الجلسات المحدود الأسبوع المنقضى فقد تمكنت البورصة فى استعادة جزء من خسائرها السابقة، متجاوزة تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات، وإجازة عيد الفطر، سجلت مؤشرات السوق الرئيسية متوسط ارتفاعات %1 الأسبوع المنقضى، وسط تحقيق رأس المال السوقى ربحا بنحو7 مليارات جنيه، وأغلق مؤشر «EGX30» بارتفاع أسبوعى %0.7 عند 16346 نقطة، ومؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بارتفاع %1.2 عند 811 نقطة، كما ارتفع مؤشر «EGX70» الأوسع نطاقا بواقع %0.9 مغلقا عند 2063 نقطة.



ورأى الخبراء أن استمرار انخفاض أحجام التداول يعد أمراً مقلقاً فى استكمال صعود البورصة، وأغلق رأس المال السوقى الأسبوع الماضى، عند نحو915 مليار جنيه، مقارنة بـ 908 مليارات جنيه الأسبوع السابق، فيما سيطر الاتجاه الشرائى على تعاملات المستثمرين الأجانب، بصافى 41.4 مليون جنيه، بنسبة %22.22 من التعاملات، بينما كان نصيب العرب %7.84 مع استحواذ الاتجاه البيعى على تعاملاتهم بصافى 14.29 مليون جنيه، فيما كان نصيب الأسد فى التعاملات من نصيب المستثمرين المحليين بنسبة %69.94.



وقال طارق أباظة، العضوالمنتدب لشركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية، إن السوق ستحقق ارتفاعات جديدة هذا الأسبوع ليصل المؤشر الثلاثينى نحو16600 نقطة، ولكنه لفت فى الوقت نفسه إلى أن الوصول لهذه المستويات يتطلب أحجام تداولات جيدة، مشيرا إلى أن السوق مرشح للارتداد هبوطاً فى نهاية تعاملات الأسبوع صوب مستويات 16000 نقطة.



وخلال الجلسات الثلاث للأسبوع الماضى بلغت أحجام التداولات 2.8 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع السابق بالكامل والبالغ عددها 5 جلسات.



ورأى أباظة فى الوقت نفسه موسم فترة الإجازات الحالى، وشهر رمضان، ساهمت بدور كبير فى التأثير سلبا على أحجام التداولات، معولا على أى خطوات يتم اتخاذها ببرنامج الطروحات الحكومية لتحسن حركة التداولات على المدى القصير.



وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر السوق الرئيسى، سيشهد ارتفاعا محدودا هذا الأسبوع، بدعم الإغلاقات الإيجابية للأسبوع المنقضى، والأداء الإيجابى المتوقع للأسهم القيادية، وهوما سينطبق كذلك على مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، متوقعا مستويات تتراوح بين 16600 و16100 لـ EGX30 هذا الأسبوع، وبين 789 و812 لـ EGX70.



وعلى صعيد أسهم المؤشر الثلاثينى رجح الأعصر تحرك البنك التجارى الدولى -المستحوذ على نحوثلث الوزن النسبى لـ EGX30- بين 84.5 و88 جنيه، مقارنة بـ 85.73 جنيه الخميس، والمجموعة المالية هيرميس القابضة بين 23 و24.70 جنيه، مقارنة بـ 23.66 جنيه الخميس، وجلوبال تيليكوم القابضة بين 4.25 و4.65 جنيه.



وكذلك سهم الحديد والصلب المصرية بين 6.40 و7.15 جنيه، مقارنة بـ 6.77 جنيه الخميس، وحديد عز بين 28.80 و31.5 جنيه، مقابل 30 جنيها بإغلاقات الخميس، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» بين 23 و25 جنيه، مقابل 24 الخميس، وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بين 8.20 و9 جنيهات، مقارنة بـ 8.5 جنيه الخميس.



وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة توقع الأعصر أن تكن تحركات عدد من أسهمه كالتالي؛ سهم العامة لمنتجات الخزف والصينى «شيني» بين 4.20 و4.85 جنيه، مقارنة بـ 4.33 الخميس، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها بين 1.55 و1.75 جنيه، مقابل 1.65 جنيه الخميس، والنساجون الشرقيون للسجاد بين 12.70 و13.5 جنيه، مقارنة بـ 12.6 جنيه الخميس، وجنوب الوادى للأسمنت بين 3.85 و4.25 جنيه، مقارنة بـ 3.97 جنيه الخميس الماضي.

كما توقع تحرك سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بين 6.40 و7.10 جنيه، مقابل 6.6 جنيه الخميس، والكابلات الكهربائية المصرية بين 0.85 و0.90 جنيه، مقارنة بـ 0.87 جنيه الخميس.



وقال محمد النجار، رئيس قسم البحوث والاستثمار الاستراتيجى بالمروة للسمسرة، إن السوق تمكنت الأسبوع الماضى من تجاوز تداعيات زيادة أسعار الطاقة، وما شهدته الأسواق الناشئة من موجة نزوح للأموال، والهدوء الذى يسيطر على التعاملات عادة عقب إجازة العيد.



ورجح «النجار» مواصلة السوق ارتفاعاتها الأسبوع المقبل صوب 16600 نقطة، قبل أن يرتد فى حركة تصحيحية صوب 16400 مع ترقب قرار البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل.

