استبعاد ذوى الأحكام القضائية من مجالس الشركات يثير الجدل

البورصة المصرية

أسماء السيد:



قرار منطقى وإنما... تلك نظرة السوق المحلية للقرار الذى أصدرته الهيئة العامة مؤخرًا، والخاص باستبعاد من صدر بحقهم أحكام من عضوية مجالس اﻹدارة بالشركات المقيدة والعاملة فى اﻷنشطة المالية غير المصرفية.



ويرى عدد من رؤساء الشركات المقيدة والعاملة، أن القرار منطقى بوجه عام، لكنهم استنكروا الجزئية الخاصة باستبعاد من تكرر اتهامه من قبل النيابة العامة، مؤكدين أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ولا يحق أن تبنى الهيئة قرارها على شبهات دون حكم صادر، ويحق للشخص المستبعد الطعن بعدم دستورية القرار.



وتساءلوا عن نوعية القضايا التى سيتم على أساسها استبعاد الشخص، وماذا إذا لم يكن لها علاقة بسوق المال، هل تؤخذ على الشخص أم لا، مع مراعاة أن جرائم القتل تُعد جناية.



وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخرًا قرارًا يُلزم الشركات المقيدة والعاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، بألا تضم فى عضوية مجالس الإدارة من صدر بحقه حكم فى جناية أوجنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أومن تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر 3 سنوات.



ونشرت «المال» تصريحات لخالد النشار، نائب رئيس «الرقابة المالية»، تُفيد بأن تطبيق القرار سيختلف وفقًا لحالة كل شركة، وسيتم منح مهلة لبعض الشركات التى ستتتأثر سلبا فى حال خروج أحد الأعضاء من مجلس الإدارة.



وفيما يخص ما نص عليه القرار حول استبعاد من تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر 3 سنوات، أكد «النشار» أن الاتهام يجب أن يتم من خلال النيابة العامة فقط، تجنبا لاحتمال وجود بلاغات كيدية ضد أى من أعضاء مجالس الإدارة، مشيرا إلى أنه سيتم اشتراط توجيه النيابة اتهاما للعضو بعد تأكدها من منطقية البلاغات.



بداية، قال وليد حجازى، المستشار القانونى الدولى والشريك اﻹدارى بمكتب حجازى وشركاه، إن القرار الذى أصدرته «الرقابة المالية» لا يُعد قرارًا جديدًا وإنما جزء من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وما تم اﻵن هو مجرد تفعيل له.



وأكد أن القرار هو أمر تنظيمى بحت، وكان يجب تفعيله من وقت طويل كخطوة من الهيئة لضبط اﻷوضاع المحلية.



وفسر الفرق ما بين الجناية والجنحة لفض حالة عدم الفهم السائدة، إذ إن الفرق ما بين الاثنين فى درجة الجرم والعقوبة الموضوعة لها فى قانون العقوبات، موضحًا أن الجناية تُفسر فى قانون العقوبات على أنها جريمة شديدة العقوبة، وتستحق عقوبة شديدة أيضًا، وعقوبتها تتدرج من السجن وحتى اﻹعدام.



وعلى صعيد الجُنحة، أوضح أنها عبارة عن جريمة ولكنها أخف جرمًا من الجناية وعقوبتها تبدأ من الغرامات وحتى السجن، مشيرًا إلى أن قضايا السرقة والنصب تُصنف على أنها جُنحة وقد تصل أحيانًا إلى الجريمة.



وتابع : « هذا هو الفرق ما بين الجناية والجُنحة ولكن على صعيد سوق المال فكان يجب على الهيئة وضع مجموعة من القواعد التوضيحية ما يؤخذ على الشخص وما لا يؤخذ».



وأشار إلى أن القتل يُعد جريمة ويوُخذ على الشخص وتفعيلا لذلك القرار فإنه يجب استبعاده، لكن هناك حالات معينة قد تحول دون ذلك، وجرائم النصب والسرقة تصنف على أنها جُنحة وقد تصل إلى جناية، مشددًا على ضرورة توضيح الهيئة لبنود القرار.



وأكد أنه بوجه عام فإن تلك الجزئية من القرار لا نقاش فيها، خصوصا أنه إذا صدر حكم على الشخص وتمت معاقبته بالسجن، فيحق للهيئة تطبيق القرار عليه أيضًا، وعما إذا كانت القضايا أو اﻷحكام لها علاقة بسوق المال، فنوه بأن الهيئة ذكرت أن تكون ماسة بالشرف وهناك العديد من القضايا التى تختص بذلك.



وانتقد المستشار القانونى الدولى والشريك اﻹدارى بمكتب حجازى وشركاه، الجزئية الثانية من قرار الهيئة والخاصة باستبعاد من تكرر اتهامه من قبل النيابة العامة، بارتكاب مخالفة جسيمة آخر 3 سنوات، وقال إن قانون العقوبات فسر التكرار بـ «العود» وتعنى التأكيد على أن الشخص ارتكب تلك المخالفة.



وأضاف أن العقوبة تأتى مشددة فى حالة إصدار حكم نهائى بحق الشخص، نظرًا ﻹصراره على ارتكاب المخالفة نفسها، وأوضح أن الهيئة ذكرت كلمة «التكرار» لتفادى أزمة البلاغات الكيدية فمعنى أن الشخص تكرر اتهامه فتعنى أنه ارتكب بالفعل المخالفة، فإن كان الاتهام كاذب فى المرة اﻷولى فقد يكون صحيحًا فى المرتين الثانية والثالثة.



وتابع : «أن تكرار الاتهام قد يترواح ما بين 3 إلى 4 مرات ويزيد».



وأضاف : «أما فى حالة أحقية الهيئة باستبعاد ذلك الشخص من مجلس إدارة أى شركة وفقًا لتكرار اتهامه من النيابة العامة» دون صدور حكم نهائى ضد الشخص قد يفتح الباب أمام البعض بالطعن ضد هذا القرار بعدم دستوريه، إذ إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.



وأوضح أن المخالفة الجسيمة فسرتها الهيئة العامة للراقبة المالية، على أنها أى مخالفة ﻷى من نصوص قرارها فهى تًعد مخالفة جسيمة.



وقال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار» لتداول اﻷوراق المالية، إن قرار استبعاد اﻷشخاص الصادر بحقهم أحكام من عضوية مجالس الإدارة يُعد قرارًا منطقى وصائب، موضحًا أنه يأتى فى إطار دور الهيئة لحماية المتعاملين والمستثمرين وتنظيم العمل فى سوق المال.



وفيما يتعلق بأداء شركات السمسرة أوضح، أنه عادة ما يتعرض أعضاء مجلس إدارتها لاتهامات وأحيانًا قد يصدر بحقهم أحكام، لكنه من المفترض لا يؤخد بها، إذ إن معظمها قد يكون اتهامات كيدية.



وأوضح أن الأحكام والتهم متنوعة وما يؤخد به على الشخص يجب أنه يكون اتهامًا أو حكما يمس الشرف ويكون مؤثرًا على سمعة الشركة، لافتا إلى أنه وحتى وإن كان الشخص كفئا فيحق استبعاده أيضًا.



وتوقع أن يمثل المستبعدون من مجالس اﻹدارات حسب قرار الهيئة نسبة طفيفة وغير مؤثرة فى السوق، وقد يكون أعضائها على علم ما يدفعهم لمحاولة توفيق اﻷوضاع.



وفى السياق ذاته، قال أحمد زغلول، رئيس مجلس اﻹدارة بشركة «أكتوبر فارما» للصناعات الدوائية، إن القرار بوجه عام يُعد قرارًا صائبًا إذ إنه من الجيد استبعاد من سبق الحكم عليهم من مجالس إدارات الشركات بهدف تحسين الصورة الخارجية.



وتابع : «رغم قوة القرار ومنطقيته فإن الهيئة لم تُحدد نوع الاتهامات التى سيتم على أساسها استبعاد العضو، مشددًا على ضرورة أن تكون تلك القضايا لها علاقة بسوق المال».



وتساءل : « إذا حدثت مشاحنة بين أحد أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات خارج نطاق العمل وشخص آخر، وتقدم الطرفان بشكوى ضد بعضهما، وصدر حكم بحق اﻷول على سبيل المثال، فهل يتم استبعاده من مجلس اﻹدارة ؟».



واقترح أن يكون استبعاد الأشخاص من مناصبهم لفترة زمنية معينة، ثم يعودون، وليس مدى الحياة، واستنكر فى السياق ذاته الجزئية الخاصة باستبعاد من تكرر اتهامه من قبل النيابة العامة آخر 3 سنوات متسائلا : «وإن تم الحكم ببراءة الشخص فما التصرف فى تلك الجزئية ؟».



وعلى اتجاه آخر قال عمرو عطية، رئيس مجلس اﻹدارة، والعضو المنتدب بشركة «مصر للفنادق» إن القرار لا غضاضة فيه، فمن الإيجابى استبعاد من صدر ضدهم أحكام من مجالس إدارات الشركات.



وقال إن تأثير القرار على الشركات شبه منعدم حيث أحدث نوعًا من اللغط بمجالس إدارتها، متوقعًا أن 1% من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ستواجه تلك التغيرات.



ولفت إلى ضرورة إعلان «الرقابة المالية» نوع القضايا التى سيتم استبعاد الشخص على أساسها، مسجلًا اعتراضه على الجزئية الخاصة بتكرر الاتهامات، إذ إنها أمر لا يُؤخد على الشخص.



من جهته، شدد عضو منتدب بإحدى شركات السمسرة فضل عدم ذكر اسمه، على بطلان دستورية استبعاد من تكرر اتهامه من النيابة العامة من مجالس اﻹدارة، لأنه لا يمكن اعتبار التهمة حكمًا نهائيًا فهى واهية على أى حال.



وأوضح أنه بصفة عامة هناك الكثير من الأحكام التى تصدر ضد أشخاص وتكون ظالمة، متسائلًا : «فما الحال بشأن تهمه فقط؟ كيف يُعاقب شخص ويتم استبعاده عن عمله بشأن تهمة وُجهت له ؟ وماجدوى وجود تهمة دون حكم ؟».



ولفت إلى أن الشخص الذى سيتم استبعاده وفقًا لذلك يحق له الطعن على الاستبعاد، متوقعًا أنه فى تلك الحالة سيتم بطلان الحكم.



وأشار إلى أن جهود «الرقابة المالية» لابد وأن تُقدر من الجميع، موضحًا أن الهدف من اتخاذ ذلك القرار يتعلق برغبتها فى تقنين الفئة الموجودة، رغم أن تلك الجزئية كان يمكن استيفاؤها بوجود اشتراطات معينة.