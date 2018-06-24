«النقل العام» تدرس شراء أتوبيسات كهربائية

أتوبيسات النقل العام 1

مدحت إسماعيل



تدرس هيئة النقل العام شراء أتوبيسات تعمل بالطاقة الكهربائية، ضمن خطتها لتطوير الأسطول، كما تعاقدت على شراء 126 أتوبيساً تعمل بالغاز الطبيعى، بتكلفة تقدر بحوالى نصف مليار جنيه.



وقال المهندس محمد حسنى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة النقل العام، التابعة لمحافظة القاهرة، إن الهيئة وضعت خطة طويلة المدى لحل مشكلة الازدحام المروى بالعاصمة، تتضمن زيادة أسطول الأتوبيسات إلى 5 ألاف أتوبيس، بنهاية 2022، مقارنة مع 3000 أتوبيس حالياً.



وكشف عن تعاقد الهيئة خلال الأيام الماضية، على شراء 126 أتوبيساً جديداً تعمل بالعاز الطبيعى، بتكلفة مالية تصل إلى 500 مليون جنيه، مشيراً إلى أنها ستكون مطورة، وستقدم خدمة جيدة للركاب.



وأوضح، إنه من المقرر بدء التوريد الفعلى نهاية العام الحالى، ولمدة عام تقريباً، مشيرًا إلى إن الهيئة تعكف حالياً على دراسة جميع احتياجاتها ووضع جدول زمنى طموح للتمويل وفقاً للاعتمادات المالية المقرر الحصول عليها من الدولة.



وأوضح أن توفير عدد أكبر من أتوبيسات النقل الجماعي المطورة والجيدة، يساعد فى حل مشكلة الزحام المرورى، عبر استقطاب فئة كبيرة من المجتمع لاستخدام الأتوبيسات، كوسيلة نقل سريعة، ومن ثم تقليل عدد السيارات بالشوارع، وخفض استهلاك المحروقات.



يشار إلى أن هيئة النقل العام قامت خلال العام الماضى، بتطوير 1000 أتوبيس من الأسطول الحالى، كما حصلت على 600 أتوبيسًا من الإمارات.



وفى سياق متصل قال رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، إن الهيئة وضعت خطة لتطوير الجراجات، فضلاً عن عمل تطوير شامل لجراجى بورسعيد والقاهرة، بتكلفة مالية تقدر بنحو20 مليون جنيه.



وأكد أنه تم التعاقد مؤخراً مع إحدى الشركات المحلية الكبرى، علي تطبيق منظومة التأمين الإلكترونى لجميع الجراجات البالغة 25 جراجاً، عبر تركيب كاميرات مراقبة بتكلفة مالية تبلغ 18 مليون جنيه، ومقرر تنفيذها علي مراحل لمدة عام.



وتابع: عوائد تطبيق تلك المنظومة ستكون كبيرة جداً، خاصة أنها ستساعد على معرفة وضع الجراجات والعاملين فيها بشكل مستمر، إضافة إلى مواكبة التكنولوجيا فى حماية أصول الهيئة.



يشار إلى أن هيئة النقل العام تمتلك 24 جراجاً على مستوى القاهرة الكبرى، وورشتين بمدينة نصر وجسر السويس.



وكشف أن الهيئة تعكف حالياً على تطبيق نظام التتبع الآلى «GPS» على 500 أتوبيس، بعد نحاج تجربته على 200 أتوبيس، موضحًا أن المستهدف تطبيق المنظومة على جميع أسطول النقل العام خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن هذا النظام هدفه تحديد خطوط السير بدقة، وإحكام الرقابة الصارمة على سائقى الأتوبيسات، ومن ثم رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، والتعامل مع أى أعطال فنية قد تواجه الأتوبيسات أثناء سيرها.



وأكد أنه يجرى حالياً دراسة استغلال مسار خط ترام مصر الجديدة، مشيراً إلى أن هناك جزء من الخط تم إنهاء دراساته الفنية، يبدأ من منطقة رمسيس وحتى عبودي.



يشار إلى أنه من المقرر تشغيل أتوبيسات «مفصلية»، على ذلك مسار مصر الجديدة، وهي نوعية جديدة عبارة عن جرار وعربة ملحقة به، بهدف نقل الركاب بمناطق ميدان رمسيس وغمرة وعين شمس.



يشار إلى أن هيئة النقل العام، كانت قد قررت تطبيق زيادة تعريفة ركوب جديدة وفقاً للمسافات، عقب رفع زيادة أسعار الوقود بحيث تبلغ التذكرة 3 جنيهاًت بدلاً من جنيهين ونصف لمسافة 30 كيلومترا، وذلك لـ %80 من الأتوبيسات، والخطوط التى تسير من 30 إلى 40 كيلومترا ستبلغ تعريفتها 4 جنيهات، وتبلغ نسبتها %12 فقط من إجمالى الخطوط، كما يتم حساب أتوبيسات المدن الجديدة التى تسير بين 40 و50 كيلومتراً، بقيمة تذكرة 5 جنيهات.



وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، الأسبوع الماضى، برفع سعر لتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه، بدلاً من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار 5.5 جنيه بدلاً من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه، بدلاً من جنيهين.