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«تنمية الصادرات» يوقع 10 بروتوكولات تعاون
الأحد 24 يونيو 2018 11:26 ص
الصناعات الكيماوية
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الصناعات الكيماوية
المال ـ خاص:
وقع البنك المصرى لتنمية الصادرات 10 بروتوكولات تعاون مع 9 مجالس تصديرية مختلفة فى قطاعات الأثاث والصناعات الكيماوية والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة ومواد البناء والهندسية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، بجانب جمعية رجال الأعمال المصريين، لتقديم تمويل ميسر لأعضائها ضمن خطة الدولة لتنمية الإنتاج الصناعى ومضاعفة الصادرات.
وقالت ميرفت سلطان، رئيس البنك - فى مؤتمر صحفى عقب التوقيع، نهاية الأسبوع الماضى - إن البروتوكولات تتيح للمشروعات الصغيرة الحصول على قروض بفائدة %5 وفقا للضوابط التى قررها البنك المركزى، وطبقا للشروط والضوابط العامة لمنح الائتمان، بجانب تقديم الخدمات المصرفية الأخرى للشركات أعضاء المجالس.
وأشارت إلى أن البروتوكولات التى تم توقيعها تأتى فى ظل رغبة البنك فى تعميق التعاون مع جميع الجهات العاملة فى مجال التصدير فى مصر لزيادة حجم الصادرات، موضحة أن البنك ملتزم بسرعة دراسة الحالات المرسلة من المجالس وجمعية رجال الأعمال والبت فى الطلبات والانتهاء من إجراءات الحصول على التمويل لمن تنطبق عليه الشروط والضوابط خلال أقصر فترة ممكنة من تقديم جميع المستندات اللازمة للحصول على التمويل.
وتسعى مصر خلال الفترة التالية للتعويم إلى زيادة حجم الصادرات بعدما ارتفعت تنافسية المنتج المحلى وزاد حجم الصادرات لأكثر من 20 مليار دولار خلال العام الماضى، وتسعى الدولة إلى زيادة الحصيلة الدولارية من التصدير من خلال دعم المنتج المحلى والمصدرين.
وتنص البروتوكولات على قيام المجالس التصديرية والجمعية بموافاة البنك ببيانات الأعضاء ووسائل التواصل معهم ليتمكن من عرض منتجاته عليهم، ويخطط البنك لتنظيم ورش عمل بالتعاون مع المجالس التصديرية لعرض تلك الخدمات التمويلية، بجانب الدعم الفنى الذى يقدمه البنك ضمن مسئوليته الاجتماعية.
وأوضحت أن مدة البروتوكولات سنة تبدأ من تاريخ التوقيع وتجدد بمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته فى إنهاء العمل بالبروتوكول، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن حزمة من الخدمات التى يقدمها البنك لتشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة النمو للصناعات المصرية ذات القيمة التنافسية العالية والإسهام فى نمو الاقتصاد القومى.
وأكدت أن البنك استطاع خلال العام والنصف الماضى زيادة تعاونه مع المصدرين ومحاولة مضاعفة حجم التمويلات الممنوحة لهم، مشيرة إلى ارتفاع حجم التمويلات ضمن البروتوكول الذى تم توقيع مع صندوق “تنمية” لأكثر من 100 مليون جنيه، موضحة أن البنك بصدد إطلاق إدارة جديدة لمساعدة وخدمة المصدرين للترويج لمنتجاتهم خلال الربع الأول من العام المالى المقبل.
وكشفت أن البنك ساهم بشكل كبير فى مباحثات حصول مصر على مناقصة استضافة أول معرض أفريقى دولى للتجارة يشارك فيه نحو 50 دولة خلال ديسمبر المقبل.
وقال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن البروتوكولات مع البنك تعد خطوة مهمة لدعم جهود المجالس التصديرية لمضاعفة حجم الإنتاج والصادرات، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق سيعزز قدرات القطاع التصديرى، خاصة أن جزءا من عملنا يعتمد على تقديم تسهيلات لعملائنا المستوردين.
وأشار خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إلى أن المجالس تتطلع لمواصلة دور بنك تنمية الصادرات فى دعم مختلف القطاعات التصديرية، وبما يتناسب مع احتياجاتها خاصة المشروعات الصغيرة التى تلقى اهتماما لأول مرة من بنك تنمية الصادرات الذى وعد بسرعة إتاحة القروض للمستفيدين من البروتوكول خلال فترة محدودة من تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة قد تصل إلى أسبوع.
ولفت إلى أن البنك وعد بتبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة، مراعاة لوضع المشروعات الصغيرة التى قد يصعب عليها الوفاء بالمستندات التى تطلبها البنوك التجارية.
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