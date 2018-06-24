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جحا الضاحك المضحك (8)
الأحد 24 يونيو 2018 11:21 ص
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كان أرسطو ـ فيما يقول الأستاذ العقاد ـ أدق من أستاذه أفلاطون فى تعبيراته عن أقسام الشعر، فقد وضع فيها مبحثًا خاصًّا تتبع فيه المسرحيات المضحكة من أصولها، منذ كانت ضربًا من الهجاء والأغانى الشهوانية، إلى أن أصبحت موضوعًا للإضحاك والتسلية، وكانت تسمى فى الترجمات العربية باسم الأهاجى والتهريجات، ولم يبتدعوا لها اسمًا يقابل «الكوميديا» كما نطلق عليها فى العصر الحديث.
وعند أرسطو أن المضحك ضربٌ من الدميم أو المشوه لا يبلغ درجة الإيلام أو الإيذاء، ولكن ورد فى نبذة منسوبة إليه من مقطوعـة طبعـت فـى برليـن سنة 1899 تقول إن «الملهاة» تطهر النفس كما تطهرها «المأساة»، وأن النفس المطبوعة على الرحمة أو على حسن الذوق تجد فى كليهما- ما يجذبها لما تنطوى عليه من العطف والشوق إلى الكمال، واجتناب التشويه.
ويرى الأستاذ العقاد أن كلاً من الفيلسوفين قد تطرق إليه الخطأ من فهم المأساة والملهاة على أنها نوع من التقليد والمحاكاة.
من أجل هذا ينزل أفلاطون بالمقلدين إلى الدرجة الثالثة، ويقول : إن الصورة الفضلى هى صنعة الله ثم يحكيها الخبير بالصناعة، ويحكيها الشاعر بعد ذلك حكاية إثر حكاية.
كذلك لم يلتفت أرسطو إلى منزلة الشعراء المقلدين إلاَّ فى سياق حديثه عن الأخلاق ونظرته فيها إلى أخلاق الهجائين.
بيد أن هذا الخطأ ليس- فيما يرى- عيبًا على عقل الفيلسوفين الكبيرين، لأنهما بدآ طريقًا لم يسبقهما إليه أحد. ومع ذلك فإن العجيب منهما أن يحسبا الفن تقليدًا ومحاكاة، ولا يحسباه خلقًّا وابتداعًا.
وقد أدى ذلك إلى عدم التفاتهما إلى «أسباب الضحك» فى تفصيلاتها، فجعلها أحدهما إسفافًا دون صناعة الصانع، وجعلها الآخر طلبًا للمعرفة، ولم ينفذا بعين الشاعر إلى مواطن الضحك وما يتحراه من الصور المضحكة ومن تنويع عرضها وتمثيلها.. ولكنهما مع ذلك نجحا نجاحًا غير قليل فى التعريف بسبب الضحك الذى كان أساسًا لما نعاه الناعون وأساسًا لنقد الناقدين.
ومرجع اعتراض الأستاذ العقاد على القول بأن المضحك ينم على جهل لم يبلغ درجة الإيذاء والإيلام، أو أنه يعرض تشويها لم يبلغ هذه الدرجة- أن الإنسان قد يتبلد شعوره عن الألم وعن الضحك فى وقت واحد.
وإنما الخلو من الألم شرط لكل استمتاع بشىء، حتى ما كان من قبيل المتعة المادية.
ويضرب الأستاذ العقاد مثلاً لذلك ـ بأن صاحب الإحساس المرهف ينظر إلى المشوه فيدرك ما يعانيه، بينما ينظر إليه الغر أو الجلف فيهزأ به أو يولع بالضحك منه وإضحاك الآخرين عليه.
* * *
وندر من فلاسفة القرون الوسطى- فيما يقول- من نظر إلى الضحك نظرة جدية ورآه جديرًا بالبحث عنه وعن أسبابه، وذلك لانصرافهم إلى البحث فى الأصول الدينية وأسرار ما وراء الطبيعة.
إلا أن الباحث قد يعثر من آن لآخر على أحد فلاسفة القرون الوسطى بحث فى معنى الضحك لاتصاله من بعض أطرافه بمباحثه الأخلاقية أو اللاهوتية. وأحق هؤلاء بالالتفات إليه «يوسف ألبو ـ Joseph Albo» (0831 - 5441 م) و «وتوماس هوبز Thomas Hobbes» (8851 - 9761م).
فيوسف ألبو فيلسوف إسرائيلى ممن درسوا فلسفة الأندلس الإسلامية، واقتبس منها فى كتابه عن المبادئ والأصول، وتكلم عن الضحك لأنه مذكور فى أسفار التوراة ومنسوب إلى أنبياء منهم إبراهيم الخليل.. فالضحك يقابله بالعبرية سحوق، ومرادفات فى معناه، وتدل على الفرح كما جاء عن إبراهيم أنه «خَرَّ على وجهه وضحك»، ومعنى ذلك أنه كان فرحًا بما سمع.
وقد يدل الضحك فى نظر هذا الفيلسوف على السخرية والاستهزاء، وربما امتزج معنى الضحك والسخرية. ذلك لأن الضحك أحيانًا دليلٌ على الشعور باحتقار من يستحق الاحتقار. وأن الإنسان قد يضحك أحيانًا من نجاحه فى خداع غيره، ومن ثم فإنه يرجع سبب الضحك فى جميع الحالات إلى الشعور بالتفوق فى نفس الضاحك حين يرى غيره يقع فى حماقة تنبئ عن جهالة. ويضيف هذا الفيلسوف أن العلماء يقولون إن الضحك خاصة إنسانية ويقولون أيضًا إن أسبابه مجهولة، ويعنون بذلك ما يصاحب الضحك من حركات جسدية.
وظل هذا الرأى مأخوذًا به فى تفسير الضحك- فيما يقول الأستاذ العقاد- إلى أوائل العصور الحديثة، وأنه على التقريب رأى الفيلسوف الإنجليزى «توماس هوبز» الذى يرجع بكل خليقة أو عاطفة ترضى الإنسان ـ إلى شعوره بالقوة والامتياز والرجحان، وهو يرى أيضًا أن الأخلاق الإنسانية المحمودة تدل جميعها على القوة فى صورة من صورها.. فالكرم والشجاعة والصبر والعزة والفضائل جميعها ـ لا تنال الحمد ما لم تكن مقرونة بالقدرة والدلالة عليها. وفى ذلك تتساوى الأعمال الإرادية وغير الإرادية كالضحك فى صورته العقلية وصورته الجسدية. فالضاحك يضحك لأنه يحس من نفسه انتصارًا مفاجئًا أو مزيةً مفاجئة.
وهذا الرأى- فيما يضيف الأستاذ العقاد- هو الذى توافقت عليه أقوال المتكلمين عن الضحك من عصر الفلسفة اليونانية القديمة إلى العصر الحديث. ومع ذلك فقد يضحك الإنسان أحيانًا حينما يشعر أنه انخدع أو خال عليه ما لا يخيل. ومن أمثلة ذلك ضحك الساسة المجتمعين من أنفسهم حين جاءهم الخبر المفاجئ وهم مجتمعون من أجل تضييق الخناق على نابليون، فإذا بالأخبار تتوالى بأنه هرب من منفاه بجزيرة ألبا، وعودته إلى فرنسا ثم اقترابه من باريس، فإذا بالمجتمعين يتضاحكون من تقلبات انطباعاتهم، وهم هنا فى موقف المغلوبين لا الغالبين، ولا يستقيم من ثم تفسير الضحك بأنه فى كل الأحوال تعبير عن الشعور بالرجحان أو الانتصار.
والأمر الثابت فى جميع حالات الضحك، هو حدوث «مفاجأة» على غير المتوقع، تخالف الحالة المطردة أو الاتجاه الذى يجرى فيه الشعور !
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