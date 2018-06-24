وزير النقل: طرح 3 موانئ نهرية على القطاع الخاص

هشام عرفات 88

مدحت إسماعيل



قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه سيتم طرح 3 موانئ على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة للنهوض بالقطاع، لافتًا إلى أن استغلالها سيكون بنظام حق الانتفاع لمدة من السنوات.



وأضاف عرفات، خلال كلمته في موتمر صحفي، اليوم الأحد، أن توقيع بروتوكول مع هيئة قناة السويس سيساهم في التسريع من تكريك المجري الملاحي، مشيرًا إلى أن هيئة قناة السويس ستتولي تكريك المجري الملتحي من نجع جمادي إلى القناطر الخيرية.