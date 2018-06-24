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نقل وملاحة
وزير النقل: طرح 3 موانئ نهرية على القطاع الخاص
الأحد 24 يونيو 2018 11:13 ص
هشام عرفات 55
أخر الأخبار
هشام عرفات 88
مدحت إسماعيل
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه سيتم طرح 3 موانئ على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة للنهوض بالقطاع، لافتًا إلى أن استغلالها سيكون بنظام حق الانتفاع لمدة من السنوات.
وأضاف عرفات، خلال كلمته في موتمر صحفي، اليوم الأحد، أن توقيع بروتوكول مع هيئة قناة السويس سيساهم في التسريع من تكريك المجري الملاحي، مشيرًا إلى أن هيئة قناة السويس ستتولي تكريك المجري الملتحي من نجع جمادي إلى القناطر الخيرية.
النقل
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